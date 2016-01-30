برگی دیگر از پرونده باغ سیب ورق خورد/برخی اهالی رسانه جا ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در نشست خبری که عصر شنبه با حضور اصحاب رسانه استان در محل شهرداری کرج برگزار شد، با تأکید بر اینکه شهرداری در کلان‌شهر کرج بیش از ۲۰۰ خدمت ارائه می‌کند، اظهار کرد: قطعاً ارائه خدمات به کلان‌شهری مانند کرج با بیش از یک و نیم میلیون جمعیت همراه با نواقصی خواهد بود.

چندی پیش برخی از مدیران شهرداری کرج جابه‌جا شدند که با واکنش رسانه‌های استان همراه بود ترکاشوند در پاسخ به این پرسش که آیا جابه‌جایی‌های مدیران شهرداری با محوریت شایسته‌سالاری است و آیا جابه‌جایی‌های کنونی ارتباطی با انتخابات دارد یا خیر، گفت: جا به‌جایی های اخیر مدیران در شهرداری کرج مربوط به بحث‌های داخلی است و اصلاً با محوریت انتخابات انجام‌نشده است.

وی در ادامه به پیشنهادی اشاره کرد که از سوی شهرداری کرج به شورای شهر این کلان‌شهر در خصوص جابه‌جایی مدیران ارائه‌شده است و گفت: ارائه این پیشنهاد در راستای پرهیز از جابه‌جایی مدیران بر اساس سلیقه گرایی بوده است سعی شده که این مهم بر اساس آیین‌نامه موجود باشد.

درخواست شهردار کرج از اهالی رسانه در خصوص ورود مدیران شهری به مسئله انتخابات

ترکاشوند ارائه خدمات به شهروندان را وظیفه شهرداری دانست و گفت: استفاده از بیت المال برای برگزاری انتخابات از سوی شهرداری انجام نخواهد گرفت چرا که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به شعور مردم توهین شده است.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری نهادی بر پایه حق‌الناس است، گفت: برای انتخابات پیش رو از تجهیزات و امکانات شهرداری کرج برای دفاع و یا بر علیه هیچ نامزد انتخاباتی استفاده نخواهد شد و هیچ مدیری حق ندارد از امکانات شهرداری برای نامزدهای انتخاباتی استفاده کند دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی این اقدامات را رصد می‌کنند.

شهردار کرج در ادامه به ابلاغیه دادستان کرج در خصوص عدم استفاده از امکانات شهرداری در زمان انتخابات اشاره کرد و از رسانه‌ها خواست اگر اقدامی از سوی مدیری مشاهده کردند به اداره بازرسی شهرداری کرج و همچنین اداره کل حراست این نهاد مردمی اطلاع دهند.

وی به وضعیت شهرداری‌ها در دهه ۶۰ اشاره کرد که کاملاً دولتی بوده‌اند و گفت: در همان سال‌ها از وزارت کشور خواسته شد که برای استقلال مالی شهرداری‌ها لایحه‌ای با محوریت کسب درآمد پایدار به مجلس ارائه شود این در حالی است که این لایحه هنوز از سوی وزارت کشور به مجلس ارائه نشده و بسیاری از شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند.

پروژه های عمرانی شهر کرج مستندسازی می شوند

ترکاشوند به حساسیت دولت یازدهم در خصوص تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور کمیسیونی با عنوان «شهر تهران و کلان‌شهرهای کشور» تشکیل‌شده است در این کمیسیون به بحث درآمد پایدار شهرداری‌ها به‌طور ویژه پرداخته می‌شود و برای تحقق این مهم اقداماتی در دست اجرا است.

شهردار کرج در ادامه نشست در خصوص برخی از پروژه‌های عمرانی که چند ماه زودتر از موعد مقرر بهره‌برداری شده‌اند، گفت: برخی از پروژه‌ها از سال‌های گذشته نیمه‌کاره رهاشده بودند که موجب نارضایتی مردم را فراهم کرده بود این پروژه به دلیل اینکه مهندسی ارزش و زیست‌محیطی نشده بود موجب تحمیل هزینه بیشتری شد ولی با تلاش مجموعه مدیریت شهری این پروژه در اولویت قرار گرفت و به اتمام رسید.

وی در ادامه دلیل بهره‌برداری زودتر از موعد برخی از پروژه‌ها را کاهش معضلاتی چون ترافیک عنوان کرد و گفت: برای اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی زیان‌های عمومی و ملی لحاظ شد و برای کاهش این زیان‌ها گام‌های بلندی برداشته شد.

شهردار کرج با تأکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی در کلان‌شهر کرج مستندسازی شده‌اند، گفت: اطلاعات پروژه مهم شهرداری کرج در کتابچه‌های منتشرشده که در دسترس شهروندان و اهالی رسانه قرار گیرد.

وی در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پیشبرد پروژه‌های روی زمین‌مانده از جمله قطار شهری کرج که بیش از ۱۰ سال از عمر کلنگ زنی‌اش گذشته ولی روی بهره‌برداری را به خود ندیده است، گفت: در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور اعلام‌شده است که دولت در حوزه توسعه حمل‌ونقل ریلی درصورتی‌که فاینانس خارجی جذب شود اصل و سود را پرداخت خواهد کرد.

شهدار کرج پاسخگو نبودن مدیران شهری را به سامانه ۱۳۷ حواله داد

شهردار کرج در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر پروژه‌ای در کلان‌شهر کرج برای عرضه به سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد یا خیر، گفت: تپه اسلام‌آباد با مجموع ۹۰ هکتار پروژه‌ای است که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود تا شاهد توسعه در این منطقه باشیم.

وی یکی دیگر از پروژه‌های قابل‌واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی را حوزه پسماند اعلام کرد و گفت: با یک سرمایه‌گذار خارجی در خصوص سوخت زباله‌ها به توافق رسیده‌ایم و برخی از اقدامات اولیه انجام‌شده است.

ترکاشوند به‌اضافه شدن ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به سیستم حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر کرج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه سیستم حل و نقل عمومی آمادگی تهاتر به میزان ۴۵ میلیارد تومان برای توسعه در این بخش هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا بسیاری از مدیران شهرداری کرج از دسترس اصحاب رسانه خارج هستند و حاضر به پاسخگویی نیستند، گفت: به این مدیران تذکر داده‌ایم و باز هم تذکر خواهیم داد.

شهردار کرج به وجود سامانه ۱۳۷ اشاره کرد و از اصحاب رسانه خواست درصورتی‌که مدیران شهری پاسخگو نبودن مشکلات خود را با این سامانه در میان بگذارند که تعجب همگان را برانگیخت.

بررسی توافق شهرداری کرج با بنیاد مستضعفان در خصوص باغ سیب

ترکاشوند گریزی به نحوه فعالیت سامانه ۱۳۷ در پایتخت که بیخ گوش کرج است، زد و گفت: هرچند در حوزه ارتباط شهروندی اقداماتی انجام‌شده است ولی فعالیت سامانه ۱۳۷ در کلان‌شهر کرج مطلوب نیست.

شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت باغ سیب اشاره کرد که برگی دیگر از پرونده این باغ ورق خورد و گفت: این باغ از ۱۵۸۶ قطعه سنددار تشکیل‌شده است و دارای یک سند نیست.

وی در ادامه به واگذاری ۸۰ هکتار از باغ سیب به دانشگاه علامه طباطبایی در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: این ۸۰ هکتار برای احداث شعبه‌ای از دانشگاه علامه طباطبایی واگذار شد. این در حالی است که این دانشگاه به‌جای احداث دانشکده اقدام به باغداری کرده است.

ترکاشوند با تأکید بر اینکه ۳۰۰ سند از باغ سیب مهرشهر کرج در اختیار دانشگاه علامه طباطبایی است، گفت: از ۱۰ سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰ هکتار از این باغ از بین رفته است.

وی به توافق شهرداری کرج با بنیاد مستضعفان که مالک این باغ است، اشاره کرد و گفت: در توافق اولیه بنا بود ۷۰ درصد این باغ به شهرداری کرج واگذار شود و ۳۰ درصد از باغ در اختیار بنیاد مستضعفان قرار بگیرد.

پیشنهاد استاندار البرز در خصوص باغ سیب

شهردار کرج با تأکید بر اینکه بنیاد موظف به ساخت‌وساز در ۱۵ هکتار از این باغ بوده است، گفت: استاندار البرز در خصوص باغ سیب کرج پیشنهاد کرد که به ازای ۳۰ درصد باغ که باید به بنیاد مستضعفان تعلق بگیرد زمین معوض داده شود.

وی در ادامه به دیدار برخی از مسئولان سازمان محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۷ اسفند سال گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار به حفظ منابع طبیعی و باغات ازجمله باغ سیب مهرشهر کرج تأکید کردند.

شهردار کرج با تأکید بر اینکه بحث مالکیت به لحاظ قانونی محترم است و باید بدان توجه ویژه‌ای شود، گفت: اگر توافق میان شهرداری کرج و بنیاد مستضعفان اجرا می‌شد و ۷۰ درصد باغ در اختیار شهرداری کرج قرار می‌گرفت و ۷۰ هکتار به فضای سبز کرج اضافه می‌شد.

حاشیه های نشست خبری شهردار کرج با اهالی رسانه

ترکاشوند در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز شهرداری کرج برساخت تقاطع‌های غیر هم‌سطح باعث نشده است که از دیگر راهکارهایی که می تواند در کاهش ترافیک مهم باشد، عقب بماند، گفت: سند مطالعات جامع حمل و نقل در شورای عالی ترافیک کشور، به تصویب رسیده است طبق این سند باید ۵۷ تقاطع غیرهمسطح در کرج ساخته شود در صورتی که این مهم عملیاتی شود سرعت تردد خودروها در شهر به ۲۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

ترکاشوند احداث تقاطع های غیرهمسطح را دلیلی برای کم رنگ شدن راهکارهای دیگر که می تواند باعث کاهش ترافیک شود، ندانست و گفت: دو خط مصوب برای احداث خطوط اتوبوس تندرو وجود دارد یکی از میدان شهید سلطانی تا انتهای فردیس و ملارد و دیگری از میدان امام تا دانشگاه خوارزمی، امیدواریم با احداث این دو خط ترافیک شهر برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست خبری شهردار کرج سال گذشته برگزار شد تاخیر یک ساله در برگزاری نشست خبری باعث شد که این جلسه بیش از یک و نیم ساعت به طول انجامد سوالات بسیاری از سوی اهالی رسانه مطرح شد که برخی به جواب منتهی شد و برخی نیز در هاله ای از ابهام باقی ماند.

طبق معمول برخی از فعالان رسانه و اهالی مطبوعات استان که در طول سال برای اطلاع رسانی رخدادها زحمت فراوان می کشند از حضور در جلسه محروم و از قافله حاضران جا ماندند.