به گزارش خبرگزاری مهر، ویژگی های تعاونی های ثبت شده در دی ماه سال ۱۳۹۴ در کل کشور اعلام شد. بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه امسال تعداد ۳۶۶ تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده است.

همچنین تعداد کل اعضاء تعاونی ها ۸۹۳۱ نفر و تعداد فرصت شغلی ۶۳۷۰ نفر و سرمایه اولیه حدود ۷۸ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۲۴ و ۱۷ نفر است. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های تهران و خراسان رضوی با تعداد ۴۶ و ۴۵ تعاونی تعلق دارد.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های "صنعت" و "جنگلداری" با ۱۱۱ و ۷۵ واحد هستند. همچنین، تعاونی های "هتل و رستوران" با ۲۹۲۵، "جنگلداری" با ۱۲۰۹، "کسب و کار" با ۱۱۹۵ و "صنعت" با ۱۱۶۴ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای "صنعت" و " جنگلداری " با ۲۳۲۲ و ۱۰۰۰ نفر است. مقایسه عملکرد ماه دی ۱۳۹۴ نسبت به آذر ۱۳۹۴ نشان می دهد، تعداد تعاونی های ثبت شده در دی ماه سال جاری (۳۶۶ واحد) در مقایسه با ماه گذشته (۳۳۰ واحد)، افزایشی معادل ۱۱ درصد دارد.

تعداد اعضاء و فرصت شغلی افزایشی معادل ۴۰ درصد و ۵۸ درصد را به همراه دارند. همچنین مقایسه عملکرد ماه دی ۱۳۹۴ نسبت به ماه دی ۱۳۹۳ بیانگر آن است که تعداد تعاونی های ثبت شده در دی ماه سال جاری (۳۶۶ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (۱۶۲ واحد)، افزایشی معادل ۱۲۶ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء و فرصت شغلی به ترتیب افزایشی معادل ۲۳۱ درصد و ۲۲۹ درصد را به همراه دارد.