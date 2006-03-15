450000 جلد كتاب به كانونهاي فرهنگي هنري مساجد اهدا مي شود

به گزارش مهر، بر اساس اين تفاهم نامه معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد متعهد مي شود كتابهاي مورد نياز 1500 كتابخانه تحت پوشش ستاد مساجد و ديگر درخواستهاي واصله از پايگاه هاي مقاومت و اماكن مذهبي را تامين نمايد.

بنابر اين گزارش اين معاونت با اختصاص 300 جلد كتاب براي هر كتابخانه مجموعا 000/450 جلد كتاب را در طول يك سال به كتابخانه هاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد اهدا مي كند.

اين برنامه درادامه سياست هاي نهضت كتابخواني با هدف گسترش و ترويج فرهنگ مطالعه انجام مي گيرد و در سياست ها و برنامه هاي معاونت امور فرهنگي جايگاه خاصي براي مساجد به عنوان پايگاه هاي اصلي مقابله با تهاجم فرهنگي در نظر گرفته شده است.