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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۴۶

ثبت نام ترم جدید طرح ملی تلاوت در استان های کشور آغاز شد

ثبت نام ترم جدید طرح ملی تلاوت در استان های کشور آغاز شد

مشهد- دبیر طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور از آغاز ثبت نام ترم جدید طرح ملی تلاوت قرآن در ۱۸ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حسین مقدم کیا روزشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد اظهار کرد: علاقمندان تا دهم اسفندماه سال جاری فرصت دارند در این طرح شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه علاقه‌مندان ۸ تا ۱۴ سال می توانند از طریق مؤسسات قرآنی و یا درگاه الکترونیکی برای شرکت درکلاس های  این طرح ملی ثبت نام کنند اظهارداشت: با توجه به افزوده شدن شهرهای مجری این طرح مقرر شد تا برای علاقه‌مندان به حضور در طرح ملی تلاوت شرایط ثبت نام فراهم شود.

مقدم‌کیا با اشاره به اینکه کلاس‌های این ترم تحصیلی از ۱۶ فروردین ماه سال آتی آغاز می شود گفت: پس از نام‌نویسی و ارزیابی توانمندی‌های نوجوانان قرآنی، آن‌ها در سه سطح ابرار، ملکوت و طرح ملی تلاوت سطح‌بندی و در کلاس‌های مرتبط حضور خواهند یافت.

وی از افزایش مؤسسات مجری طرح ملی تلاوت در ترم آینده خبر داد و گفت: نام‌نویسی ترم جدید در ۲۱ مؤسسه ۱۸ استان و شهر های اردبیل، کاشان، تبریز، کرج، تهران، پاکدشت، شهرکرد، بجنورد، مشهد، شادگان در استان خوزستان، زاهدان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گنبدکاووس، ساری، اراک، قشم، کیش، بندرعباسو همدان انجام می شود.

کد مطلب 3037660

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