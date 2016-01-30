۸۵ خانه بهداشت در آذربایجان شرقی تعمیر و بازسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی عصر شنبه در آیین رونمایی از برنامه طرح تحول نظام سلامت مجتمع سلامت چشم انداز تبریز برای ارتقای خدمات رسانی به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار آذربایجان شرقی ضمن تشریح وضعیت تحولی حوزه سلامت و بهداشتی کشور با بیان اینکه این یک واقعیت است که دولت تدبیر و امید کار بزرگی را در حوزه سلامت و بهداشت انجام داده است، اظهار داشت: از سال ۹۳ تکلیف مجموعه وزارت سنگین تر شده است.

وی در این راستا ادامه داد: علی رغم مشکلات مالی، وضعیت اقتصادی و تحریم های دشمنان و کسری بودجه در زمان تحویل از بهمن ماه ۹۲ مسیرهای قبلی عوض شد و با حضور موثر وزیر بهداشت فعلی، دیدگاه ها تغییر یافت و تحول عظیمی در حوزه بهداشت و درمان انجام شد و ما توانستیم در هر چهار حوزه درمان، پیشگیری، بهداشت، آموزش و پژوهش خدماتی را انجام دهیم.

وی در این راستا ضمن اشاره به اجماع سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه پس از بررسی های خانم چان مشخص شدن مشکل درمان، در اوایل کار تحول نظام سلامت، این تحول در حوزه درمان شکل گرفت، ادامه داد: در کنار این بررسی ها، در سایه تیزبینی دولت تدبیر و امید بود که دریافته بود، مردم ما از حوزه درمان در رنج هستند و به طرقی بی حرمتی به نوع انسان می شود، این موضوع که واقعا برای ما زجر آور بود با جهت گیری خوب دولت تدبیر و امید تحول بزرگی در حوزه سلامت و درمان و پیشگیری ما شکل گرفت و خوشبختانه سند طرح تحول نظام سلامت، اولین سندی شد که رونمایی شد و مسئله تامین هزینه های درمانی در جمع روسای دانشگاه ها که بیش ترین ضربه وارده بر مردم از این ناحیه بود، کانون توجه واقع شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این راستا با بیان اینکه قبل از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه ها و بیمارستان ها ما شاهد بی حرمتی به بیماران و همراهان آنان بودیم، حتی در برخی موارد نیز در صورت فوت بیمار، خانواده اش توان ترخیص وی را نداشتند فشار زیادی بر آنان وارد می شد، ادامه داد: ما درمان را مجزا از بهداشت نمی گیریم و معتقدیم که مجموعه سلامت و بهداشت، مجموعه متحدی است که می تواند کشور را نجات دهد.

صومی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در طول ۱۵ سال گذشته، خانه های بهداشت با ساختار مناسب ایجاد نشده بود و خوشبختانه در دو سال گذشته تمامی خانه های بهداشت استان تجهیز شده و مروجان سلامت که تا پیش از این از فضای بهداشتی مناسبی برخوردار نبودند، با امکانات و فضای بهتری شروع به کار کردند، ابراز داشت: در این راستا در دو سال اخیر از یک هزار و دو خانه بهداشت استان، ۸۵ باب خانه بهداشت تعمیر، بازسازی و بهسازی شدند و قول می دهیم تا اوایل سال ۹۶، یک صد مرکز بهداشت و درمانی دیگر را در استان احداث نماییم و به بهره برداری برسانیم.

وی در این راستا با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده تحول جدی در حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاده و برکامه ی تمامی تنگناهای موجود در تامین بودجه ها، وزارت بهداشت عملکرد بسیار خوبی را داشته و در این حوزه دولت متعهد شده با مدیریت تمام تحولات حوزه بهداشت و درمان، اجازه هیچ گونه کم کاری را به بیمارستان های سطح کشور ندهد و از نادیده گرفته شدن قوانین تصویب شده در بیمارستان ها جلوگیری کند، ادامه داد: با نظر به انتخاب شهر تبریز به عنوان شهر گردشگری ۲۰۱۸ ما تمامی مراکز بهداشتی تبریز را تا سال ۲۰۱۸ بازسازی و مجهز خواهیم نمود.

وی در پایان با بیان اینکه در این دو سال گذشته استفاده مناسبی از نیروی انسانی شده است، تصریح کرد: بزرگ ترین کار انجام شده در این دو سال، میدان دادن به افراد توانمند در این حوزه و تبدیل دولت از متصدی امور به متولی امور بوده است.