هلاکت سرکرده بعثی داعش/تداوم قساوت های تکفیری ها در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، نهاد مبارزه با تروریسم با انتشار بیانیه ای از کشته شدن فردی موسوم به والی کرکوک در حمله هوایی در منطقه زاب واقع در شمال استان صلاح الدین خبر داد.

صباح نعمان سخنگوی این نهاد گفت: در حمله هوایی امروز به مراکز تجمع اعضا داعش در منطقه زاب واقع در الشرقاط( ۴۰ کیلومتری شمال تکریت) شماری به هلاکت رسیده و برخی دیگر زخمی شدند که در میان آنها محمد الوزیری و موسوم به والی کرکوک به چشم می خورد. همچنین در این حمله دو سرکرده داعش با تابعیت لیبیایی و چچنی ، به هلاکت رسیدند.

نعمان در همین زمینه افزود: محمد الوزیری موسوم به ابوایمان یک افسر در دستگاه اطلاعاتی رژیم سابق می باشد.

نعمان تصریح کرد: علاوه بر این افسر اطلاعاتی، در میان کشته شدگان این حمله هوایی، نام ابوجون سرکرده گردان های ویژه داعش به علاوه ابو محمد با تابعیت لیبیایی به همراه ابو اسعد چچنی از سرکرده های ویژه داعش نیز به چشم می خورد.

گفتنی است این نهاد امنیتی پیش از این از هلاکت ۶۰ عضو داعش به علاوه انهدام ۱۵ خودرو بر اثر حمله هوایی به مواضع وابسته به داعش در شمال صلاح الدین که برای حمله به شهر سامرا آماده می شدند خبر داده بود.

از سوی دیگر گروه تروریستی داعش در اقدامی وحشیانه اعضای دو خانواده متشکل از ۱۷ فرد از جمله ۴ زن و ۲ کودک را به دلیل اینکه در پی فرار از موصل به سوی بغداد بودند، پس از دستگیری سر بریدند.