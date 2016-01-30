به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف عصر امروز در حاشیه نشست «فرصت‌های ایران پس از برجام» که با حضور احزاب، تشکل های سیاسی، صنفی، اقلیت‌های دینی، سازمان های مردم نهاد و اصحاب رسانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت عقد قراردادهای اقتصادی با فرانسه و ایتالیا اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم روابط پایدار با کشورهای دیگر داشته باشیم این روابط باید همه جانبه و چند وجهی باشد. استفاده ما از امکاناتی که در کشورهای غربی موجود است حتی برای تداوم و استمرار شرایط کنونی ضروری است.

وی ادامه داد: ما همیشه اعلام کردیم کسانی را که در دوران تحریم همراه جمهوری اسلامی بودند، فراموش نمی کنیم و ارتباطات بسیار گسترده با روسیه و چین را حفظ و تقویت کردیم.

وزیر امورخارجه گفت: سفر رییس جمهور چین به ایران سفری بود که در آن توافق مشارکت جامع راهبردی که بالاترین سطح راهبردی چین با هر کشور دیگری است را با این دولت اعلام کردیم.

ظریف خاطرنشان کرد: برنامه ۲۵ ساله درازمدت روابط با چین را اعلام کردیم ولی ما معتقدیم برای اینکه بتوانیم روابط پایدار داشته باشیم این روابط باید همه جانبه و چندوجهی باشد. استفاده ما از امکاناتی که در کشورهای غربی موجود است حتی برای تداوم و استمرار شرایط کنونی ضروری است.

وی افزود: آنچه ما انجام دادیم در واقع گرفتن بهترین شرایط و نیازهای کشور با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی ها بود.

به غربی ها گفتیم که نمی خواهیم بازار صادرات شما باشیم

وزیر خارجه ادامه داد: به همه کشورهای غربی اعلام کردیم که نمی خواهیم بازار جدید صادرات شما در ایران باشیم بلکه ما یک شریک اقتصادی در چرخه تولید و توزیع شما خواهیم بود و نه صرفا مصرف کننده و با همین هدف تمام قراردادها و یادداشت تفاهمایی که در این دو سفر انجام شد با این دیدگاه بود و امیدواریم طعم شیرین این توافق ها را مردم بچشند.

ظریف در پاسخ به سوالی دیگر درباره رابطه و تعامل با آمریکای لاتین گفت: رابطه ما با آمریکا لاتین رابطه خوبی است و آن را ادامه می دهیم و به هر میزان که امکان باشد از ظرفیت آمریکای لاتین استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون هم بسیاری از شرکت های ما در آمریکای لاتین فعال هستند و در آینده نزدیک بنده با یک هیات بزرگ اقتصادی سفری به آمریکای لاتین خواهم داشت.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فقط برداشتن تحریم ها کافی است، گفت: دولت حتما برنامه منسجم اقتصادی برای بهترین استفاده از شرایط را دارد و موفق هم خواهد شد.