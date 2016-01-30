طرح تحول سلامت انقلابی در نظام بهداشت ودرمان کشور ایجاده کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا عصر شنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول نظام سلامت مناطق حاشیه نشین تبریز با بیان اینکه انقلاب بزرگی در حوزه سلامت و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار روی داده است، اظهار داشت: با اجرای طرح تحول سلامت، انقلابی دیگر در حوزه سلامت مردم ایجاد شده و در سایه این انقلاب عظیم ما می توانیم بیماری های غیرواگیر را نیز کنترل کنیم.

وی در این راستا ادامه داد: با اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت حاشیه نشین ها، توانستیم پس از مدت ها به آنان خدمات مناسب بهداشتی و درمانی ارایه نماییم و تمامی اقشار کم درآمد جامعه را تحت پوشش خدمات درمانی قرار دهیم.

وی در این راستا با تاکید بر اصلاح ساختارهای حوزه مدیریتی و سیستم های خدماتی، آن ها را از کارهای مهم در حوزه سلامت دانست و با بیان اینکه بیش از۴۶ درصد مردم کشور به دلیل بیماری های قلبی و عروقی، ۱۳ درصد به دلیل سرطان و ۱۴ درصد در تصادف های ترافیکی جان خود را از دست می دهند، ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد مرگ و میر ها نیز به علت بیماری های غیر واگیر روی می دهند.

وی در این راستا با بیان اینکه بیماری هایی همچون دیابت و هپاتیت، هیپوتیروئیدی، قلبی و عروقی سایر بیماری های واگیر باید قبل از بروز عواقب جبران ناپذیر شناسایی شوند تا صورت بروز علایم بیماری، خدمات به موقع به آن ها ارایه شود، ابراز داشت: امیدواریم در سه یا چهار ماه آینده توسعه این برنامه را در کل استان ها جشن بگیریم.

وی در پایان با بیان اینکه برای مشکلات امروز جامعه باید برنامه های متناسب داشته باشیم، تصریح نمود: در این حوزه برنامه های متناسبی تدوین شده است و پیگیری برنامه های مدیریتی از جمله آن هاست تا با سیستم مدیریتی درست و صحیح، صحت و امنیت کامل را در اختیار مردم قرار دهیم و در این راستا مفتخر هستیم که ادعا کنیم خوشبختانه تمام تمهیدات لازم برای اتفاق افتادن یک رویداد و تحول دیگر در حوزه سلامت را مهیا نموده ایم و انشالله به زودی ثمرات این برنامه های بسیار خوب را در تمام استان ها و سطح کشور مشاهده کنیم.