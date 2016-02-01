بهمن اردلان صداگذار سینمای ایران با اشاره به اینکه هفت فیلم حاضر در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در استودیو بهمن صداگذاری شده است به خبرنگار مهر گفت: طی روزهای گذشته و با توجه به اینکه هر چه سریعتر باید فیلم های راه یافته به این دوره از جشنواره فیلم فجر برای نمایش در سینماها آماده می شدند، من و همکارانم شبانه روز در استودیو بهمن در تلاش بودیم تا بتوانیم فیلم هایی را که در دست داریم به موقع به جشنواره فیلم فجر برسانیم.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره فیلم های «امکان مینا» به کارگردانی کمال تبریزی، «نقطه کور» ساخته مهدی گلستانه، «گیتا» به کارگردانی مسعود مددی و «خانه ای در خیابان چهل و یکم» به کارگردانی حمیدرضا قربانی را صداگذاری کردم. همچنین علاوه بر فیلم «متولد ۶۵» ساخته مجید توکلی که پیش تر از این صداگذاری آن به پایان رسیده بود، فیلم های «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و «سیانور» اثر بهروز شعیبی نیز توسط محمد کشفی در استودیو بهمن صداگذاری شده است.

این صداگذار با اشاره به سهولت مراحل فنی بعد از ورود تجهیزات دیجیتال به سینما، بیان کرد: از زمانی که تجهیزات کامپیوتری و دیجیتالی به حرفه صداگذاری ورود پیدا کرد دست ما برای انجام کار بازتر شد. تصاویر دیجیتال و سیستم صدای دالبی این امکان را برای ما فراهم کرد که بتوانیم صداگذاری و میکس را در کشور خودمان انجام دهیم.

وی ادامه داد: تقریبا سه سال است که دیگر برای این مرحله نیازی به سفرهای خارجی نیست و فیلم های شرکت کننده در جشنواره و در کل آثار تولید شده در سینمای ایران در کشور خودمان و با سیستم ۵.۱ صداگذاری و میکس می شوند.

اردلان در پایان گفت: صداگذاری به قصه فیلم و درام آن وابسته است و فضای روایت فیلم برای ما تعیین می کند چه کاری انجام دهیم. در این میان فیلم های آپارتمانی و گفتگومحور، فضای محدودتری برای کار صداگذاری دارند و فیلم های اکشن و جنگی که از فضای بیرونی با ریتم تند برخوردارند تنوع کار ما را بالا می برند.