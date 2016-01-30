بودجه ناپایدار هلال احمر برای مدیریت بحران مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان با نامناسب خواندن بودجه جمعیت هلال احمر در سال ۹۴، گفت: با توجه به اینکه دولت هرساله بودجه ای را برای هلال احمر از محل ماده ۱۰ قانون بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور درنظر می گیرد، اما جمعیت هلال احمر در پیشبرد اهداف خود مشکلات بسیاری دارد، زیرا این بودجه ناپایدار بوده و مناسب جمعیت هلال احمر نیست.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۰ قانون بخشی از مقررات مالی دولت تاکید شده دولت می تواند در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله معادل یک درصد از بودجه عمومی هرسال را به این موضوع یعنی مدیریت بحران اختصاص دهد، افزود: به طور حتم بودجه های این چنینی ناپایدار بوده و مناسب شرایط بحران خیز کشور نخواهد بود، بنابراین مسئولان جمعیت هلال احمر بارها به این نکته اشاره کردند که بودجه مدیریت بحران کشور باید پایدار باشد.

رستمیان تاکید کرد: همچنین درماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران گفته شده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۱.۲درصد) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تایید رئیس جمهوری هزینه شود، از این رو تصویب بودجه هلال احمر از محل این دو ماده به صلاح جمعیت هلال احمر نیست.

وی با یادآوری اینکه تامین بودجه هلال احمر از محل ناپایدار به اهداف جمعیت ضربه می زند، تصریح کرد: اختصاص بودجه ناپایدار به هلال احمر طی سال های گذشته اجرای برنامه ها را با مشکل روبه رو کرده و نتایج مناسبی در مدیریت بحران کشور حاصل نشده است، بنابراین پیشنهاد می شود که از محل پایدار بودجه مناسبی برای این جمعیت درنظر گرفته شود.

رستمیان گفت: بارها به این نکته تاکید شده که تامین اهداف جمعیت هلال احمر با شاید و اگر مسئولان ممکن نبوده و همانطور که سال گذشته بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی به این جمعیت اختصاص پیدا نکرد، ممکن است تامین بودجه برای این جمعیت از محل ماده ۱۰ و ۱۲ قانون بخشی ازمقررات مالی دولت و تشکیل سازمان مدیریت بحران نیز بازهم این جمعیت را دچار مشکل کند.