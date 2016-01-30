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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۰۴

تروریست های جبهه النصره و داعش به جان هم افتادند

تروریست های جبهه النصره و داعش به جان هم افتادند

منابع خبری از تشدید اختلافات میان تروریست های جبهه النصره و داعش در لبنان و سوریه پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، داعش، گروه جبهه النصره را تهدید کرده که در صورتی که یکی از سرکرده های اسیر خود نزد النصره را آزاد نکند، ۶ تن از عناصر جبهه النصره را که در درگیری ها با این گروهک اسیر کرده، اعدام خواهد کرد.

داعش هشدار داد که مواضع، جبهه النصره را در الملاهیی در کوه عرسال به اشغال خود در خواهد آورد.

گفتنی است که جبهه النصره نیز طی درگیری هایی که با داعش در کوه های قلمون داشته است ۷ تن از نیروهای داعش را به اسارت گرفته است.

از سوی دیگر همزمان با درگیری ها در کوه های قلمون، تنش ها در اردوگاه یرموک واقع در جنوب دمشق نیز تشدید شده است.

این در حالی است که برخی اخبار از تنش میان تروریست های داعش و جبهه النصره در عین غزال در اردوگاه یرموک دمشق و تیراندازی متقابل میان طرفین که به زخمی شدن شماری از طرفین منجر شد، حکایت دارد.

در درگیری های حجر الاسود نیز یکی از سرکرده های امنیتی داعش به نام ابوسالم العراقی زخمی شد.

کد مطلب 3037681

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