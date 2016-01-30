موج سنگین آنفلوانزا در کشور تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتلا به آنفلوانزا در دو هفته گذشته در سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: اگر شاهد موارد جدید آنفلوانزا باشيم شدت و بيماری زايی آن خفيف‌تر از موج اول خواهد بود و تعداد كمتری به آن مبتلا خواهند شد.

وی یاد آورشده است که موج سنگین آنفلوآنزا در ماه ها و هفته های گذشته را پشت سر گذاشته ایم ولی برخی رسانه ها به اشتباه از موج سنگین آنفلوانزا در آينده خبر داده اند.

رئيس مركز مديريت بيماری های واگیر وزارت بهداشت با بيان اينكه با تلاش‌های بسيار انجام شده در كشور براي تشخيص بيماري آنفلوانزا، سازمان جهاني بهداشت اعلام كرد كه ایران، به دليل تشخيص به موقع بيماري آنفلوانزا در سطح كشور، رتبه دوم را بعد از كانادا در بين كشورهاي دنيا دارد.

گويا با بیان اینکه در حال حاضر يک آزمايشگاه مركزی و ۱۳ آزمايشگاه قطب در كشور فعال هستند، گفت: تشخيص و اطلاع‌رساني به موقع بیماری به تصميم‌گيري‌هاي پزشك و تجويز درمان دارويي براي مبتلايان به اين بيماري كمك بسياري مي‌كند.

وی در عين حال شروع موج دوم آنفلوانزا طي هفته‌هاي آينده در كشور را دور از انتظار ندانست و گفت: اگر شاهد همه‌گيری موج دوم آنفلوانزا باشيم شدت و بيماري‌زايي آن خفيف‌تر از موج اول خواهد بود و تعداد كمتری به آن مبتلا خواهند شد.

گويا خاطرنشان كرد: بايد آمادگي ‌امان را براي مواجهه با اين بيماري حفظ كنيم و مردم نيز همچنان توصيه‌های بهداشتی و نكات بهداشت فردی براي پيشگيری از ابتلا به اين بيماري را رعايت كنند.

وی تصريح كرد: به محض اين كه تغييری در وضعيت فعلي بيماری آنفلوانزا مشاهده كرديم، اطلاع رساني خواهيم كرد.

وزارت بهداشت از رسانه ها خواست در انعکاس اخباری که در مردم ایجاد نگرانی کاذب می کند دقت بیشتری داشته باشند.