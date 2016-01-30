۵۲ هزار قلم قرص روانگردان در گلستان کشف شد

سردار سید محمود میرفیضی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با اجرای طرح مبارزه با عوامل توزیع مواد مخدر صنعتی طی دو هفته گذشته، هشت نفر دستگیر و در مجموع بیش از ۵۲ هزار قلم انواع قرص های روانگردان و ترک اعتیاد غیرمجاز کشف شد.

وی اظهار کرد: اعتیاد یکی بیماری اجتماعی است که عوارض جسمانی و روانی زیادی به همراه دارد. ویرانگری های ناشی از اعتیاد زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرنگی و اخلاقی در جامعه شده و سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می اندازد.

او آموزش عمومی و پیشگیری از اعتیاد را به عنوان یک اصل مهم یاد کرد و گفت: آموزش عمومی و فرهنگ پیشیگیری از اعتیاد باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود. مبارزه و مقابله بی امان پلیس در برخورد با سوداگران مرگ در همه مناطق و اماکنی که احتمال حضور این افراد وجود دارد، ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان گلستان خاطرنشان کرد: درصد عمده ای از جوانان به دلیل داشتن والدین معتاد و یا ستیزهای خانوادگی به اعتیاد روی آورده اند و می بایست برای خانواده ها برنامه های آموزشی، تربیتی و اخلاقی ترتیب داد و آنها را نسبت به عواقب و عوارض ناشی از این بیماری آگاه کرد.