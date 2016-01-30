به گزارش خبرگزاری مهر، مؤیدعهد که پنجشنبه (هشتم بهمنماه 1394) در سن 86سالگی در تهران درگذشت، صبح روز 11 بهمنماه از مقابل شبستان مصلای امام خمینی (ره) تشییع خواهد شد.
روابط عمومی مصلی تهران با اعلام این خبر افزود: مراسم تشییع این معمار و چهرهی ماندگار هنر و معماری ایران ساعت 11 صبح فردا (11 بهمنماه) از مصلای تهران به سمت صحن دارالرحمهی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) واقع در شهرری برگزار میشود.
دکتر مؤیدعهد، اول اسفند سال 1308 در تهران متولد شد. او طرح اولیه خود را در سال 1365 ارائه داد که مورد تأیید واقع شد. در حقیقت، یک شهر دینی فرهنگی طراحی کرده بود
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