اعتبارات احداث منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی شنبه‌شب در نشست هم‌اندیشی توسعه شهرستان دیلم با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های عموم مردم دیلم احداث بزرگراه دیلم - گناوه بوده است که با توجه به اینکه اکنون این پروژه تا پنج کیلومتری شهرستان دیلم آمده است، تفاضا می‌شود این پنج کیلومتر نیز در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه طرح سلامت همزمان با سراسر کشور در این شهرستان نیز اجرا شده است، افزود: اجرای این طرح منجر به اعزام هفت پزشک متخصص که نیاز ضروری مردم این شهرستان بود شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت، احداث و تجهیز بخش بستری بیمارستان مورد نیاز است و امیدواریم مسئولان بهداشت استان این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار دیلم عنوان کرد: تا کنون بالغ بر ۵ میلیارد تومان برای احداث منطقه ویژه اقتصادی شمال استان تخصیص داده شده است که خواستار افزایش اعتبارات در سال آینده هستیم تا اجرای این منطقه طولانی مدت نشود.

وی با اشاره به اینکه اشتغال بخش عمده‌ای از مردم این شهرستان مربوط به دریا و دریانوردی است، گفت: ارتقای گمرک دیلم یکی از خواسته‌های مهم مردم این شهرستان است و تبدیل مدیریت گمرک به اداره کل موجب ارتقای و ساماندهی بهتر صادرات و واردات می شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه اکنون از فرودگاه بهرگان شهرستان دیلم به صورت اختصاصی استفاده می‌شود، اظهار کرد: اکنون بخش خصوصی و سازمان نفت آمادگی خود را اعلام کرده‌اند و لازمه آغاز فعالیت دریافت مجوز فرودگاه است.

فرماندار دیلم اظهار کرد: شهرستان دیلم یکی از چهار شهرستان دارای فلات قاره در کشور است اما به دلیل عدم وجود دفتر نمایندگی نفت در این شهرستان، مردم دیلم به حق خود نرسیده اند.

وی از ایجاد دهکده گردشگری در منطقه حماد شهرستان دیلم خبر داد و عنوان کرد: این منطقه می‌تواند تاثیرگذاری بالایی در توسعه جذب توریست در این شهرستان داشته باشد.