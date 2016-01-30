غیبت پنج عضو جلسه رااز رسمیت انداخت/بررسی پیام بودجه به جای لوایح

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه در محل برگزاری جلسات پارلمان محلی شهرستان برگزار شد.

اعضای حاضر در جلسه دقایقی به منظور حضور سایر اعضا منتظر ماندند و در نهایت این جلسه در ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه کار خود را آغاز کرد. در جلسه شنبه شب پنج عضو شورا به دلایل نامعلومی غایب بودند و صحن علنی با حضور هشت عضو و در غیاب شهردار برگزار شد.

باتوجه به غیبت برخی اعضا، علی کلاتی عضو شورای شهر درخواست کرد بررسی بودجه شهرداری در سال ۹۵ مورد بررسی قرار بگیرد.

زهرا نورا رئیس شورا نیز در واکنش به غیبت برخی اعضا بیان کرد: برگزاری جلسه با هشت عضو رسمیت پیدا نمی کند و باید به شکل کمیسیون به بررسی بودجه بپردازیم. وی سپس به قرائت روزشمار ایام هفته جاری پرداخت.

کلاتی درباره اظهارات رئیس شورا گفت: حالت جلسه باید رسمی باشد و نمی توانیم به شکل کمیسیون برگزار کنیم و باید مطابق جلسات علنی روزهای شنبه برگزار شود اما به جای بررسی لوایح، بررسی بودجه شهرداری را در دستور کار قرار می دهیم.

در ادامه از سوی مدیر مالی شهرداری گرگان، پیام بودجه شهرداری در سال آینده قرائت شد.

بودجه فرهنگی دوبرابر شود

محمدرضا سبطی نخستین فردی بود که نسبت به پیام بودجه شهرداری واکنش نشان داد. سبطی معتقد بود که پیام بودجه می بایست بر اساس بودجه انقباضی حاکم بر اقتصاد کشور مطرح شود.

وی به بیان نواقص پیام بودجه پرداخت و گفت: باتوجه به اینکه بودجه افزایش پیدا نمی کند باید سیاست نقدی و غیرنقدی در پیام بودجه مشخص شود. همچنین یکی از اولویت های بودجه باید بر اساس پرداخت دیون باشد و اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار گیرد.

سبطی همچنین بر مشخص شدن میزان بودجه تیم بسکتبال در ردیف بودجه تاکید کرد.

اسدالله کبیر رئیس کمیته ورزش شورا نیز به موضوع بسکتبال در پیام بودجه اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می دهم ۱۰ درصد از بودجه ای که برای بسکتبال دیده می شود به تیم های پایه و بانوان اختصاص یابد و با راه اندازی پایگاه قهرمانی بسکتبال در رده های سنی مختلف بحث بومی سازی تیم اصلی را هرچه زودتر آغاز کنیم.

علیرضا پزشکپور سخنگو و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا خواستار افزایش بودجه فرهنگی سال آینده شد. پزشکپور گفت: بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در سال گذشته پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده که بخش اعظمی از آن صرف بسکتبال شده است.

وی تصریح کرد: باتوجه به مقوله های فرهنگی و تقاضای مردم در موضوعات فرهنگی و اجتماعی، درخواست من این است که بودجه فرهنگی حداقل دوبرابر افزایش پیدا کند.

واکنش عضو شورا به افزایش بهای بلیط اتوبوس شهری

بهای بلیت اتوبوس های درون شهری از ابتدای بهمن ماه با یکصد تومان افزایش به دویست تومان به ازای هر فرد رسیده است. افزایش دوبرابری بهای بلیط واکنش سخنگوی شورا را در پی داشت.

پزشکپور با بیان اینکه خود در جریان تصویب لایحه افزایش بهای بلیط اتوبوس درون شهری نبوده است، در این رابطه اظهار کرد: تصور کنید فردی بخواهد با اتوبوس از میدان ولی‌عصر(عج) به سمت ناهارخوران برود و باید بهای سه بلیط را پرداخت کند. حال اگر خانواده پنج نفره کم درآمد بخواهد چنین مسیری را طی کند باید در مجموع رفت و برگشت ۶ هزار تومان پول بلیط را بپردازد که رقم زیادی برای او محسوب می شود.

وی تصریح کرد: افزایش صددرصدی بهای بلیط برای هیچ فردی قابل پذیرش نیست و من به آن معترضم. با این افزایش بها ما نمی توانیم اتوبوس جدید خریداری کنیم و بار بیشتری بر دوش شهروندان گذاشته می شود.

درخواست مساعدت مدیرکل بنیاد شهید از شورای شهر گرگان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان که به عنوان میهمان در صحن علنی حضور یافته بود از اعضای شورای شهر درخواست مساعدت کرد.

علی اصغر فاضلی از مراحل پایانی ساخت یکی از پروژه های فرهنگی برای خانواده های شاهد و ایثارگر استان سخن گفت و بیان کرد: مرکز بزرگ فرهنگی و توانبخشی پروژه بزرگی است که در جاده توشن گرگان در حال ساخت است.

فاضلی افزود: این پروژه در پنج طبقه بنا شده و حدود ۹ هزار و ۵۰۰ متر کل زیربنای آن است. ساخت آن از سال ۸۶ آغاز شده و هم اکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه این پروژه اردیبهشت ۹۵ به بهره برداری می رسد گفت: تاکنون ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه صرف ساخت پروژه شده و دو میلیارد دیگر نیز به زودی دریافت می شود. قرار شده تجهیزات داخلی مرکز از سوی سازمان بنیاد شهید کشور ارسال شود.

وی در پایان از اعضای شورا درخواست کرد نسبت به ساخت نمای محوطه این مرکز با اداره کل بنیاد شهید همکاری داشته باشند.

تجلیل از قهرمانان ورزشی و مقام آوران قرآنی شاهد و ایثارگر گلستان

تعدادی از ورزشکاران جانباز و ایثارگر و فعالان قرآنی گلستان با حضور در صحن شورای شهر فضای خاصی به جلسه بخشیدند.

محمدعلی طالع زاری معاون فرهنگی و امور اجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان حاضران در جلسه را ورزشکاران افتخارآفرین و مقام آوران فعالیت های قرآنی در سال ۹۴ معرفی کرد.

بر این اساس از ۱۳ فعال برتر قرآنی، ۱۴ فوتسالیست جانباز که با قهرمانی در لیگ دسته یک جواز حضور در لیگ برتر کشور را به دست آوردند، ۴ ورزشکار کبدی و فرزند جانباز گلستانی که در مسابقات نوجوانان کاراته آسیا – اقیانوسیه در کشور اندونزی موفق به کسب مدال برنز شده بود، مورد تجلیل قرار گرفتند.