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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۵۵

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد:

افزایش ۳۵ درصدی یارانه کتاب و نشریات در اعتبارات سال آینده

افزایش ۳۵ درصدی یارانه کتاب و نشریات در اعتبارات سال آینده

بندرعباس - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش ۳۵ درصدی یارانه کتاب و نشریات در اعتبارات سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش مروستی شنبه شب در آئین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بود، عنوان کرد: اگر به مکتب اسلام عمل کنیم و ابعاد نورانی اسلام پیاده شود مردم هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند خواهند بود.

وی ادامه داد: تمام کارهایی که مردم و مسئولان در ایران در حوزه های مختلف انجام می دهند برای این است که بتوانیم احکام اسلام را در جامعه پیاده کنیم و فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی خود را ترویج و پیاده سازی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ دارای نویسندگان بزرگی بوده است، افزود: ایران تمدن غنی فرهنگی دارد و استان هرمزگان نیز سابقه دیرینه ای در این تمدن دارد.

کاراندیش سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را سوق دادن امکانات به سوی استان ها دانست و  تصریح کرد: در حوزه کتاب و دیگر بخش های فرهنگی و هنری وزارت ارشاد این هدف را دنبال می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه های کتاب نباید صرفا برای فروش بیشتر باشد، اظهار داشت: هدف اصلی ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه است و باید ارزیابی شود که برگزاری این نمایشگاه ها تا چه حد توانسته فرهنگ مطالعه را در استان ها ارتقا دهد.

کاراندیش بیان داشت: برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب می تواند به ترویج فرهنگ مطالعه کمک بسیاری داشته باشد و به ویژه حضور کودکان در این برنامه ها می تواند تاثیر بسیاری برای آشنایی با کتاب و مطالعه داشته باشد.

وی گرانی کتاب و کاغذ را یکی از عوامل کم بودن سرانه مطالعه در کشور دانست و عنوان کرد: بر این اساس دولت در اعتبارات برای حوزه کتاب و رسانه ها یارانه خوبی را پیش بینی کرده و حدود ۳۵ درصد یارانه کتاب و نشریات در اعتبارات سال آینده افزایش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: ناشران و اهالی فرهنگ و هنر باید به محتوای کتاب ها توجه بیشتری داشته و ارائه محتوای مناسب به گروه های سنی مختلف می تواند تاثیر بسیاری در افزایش سرانه مطالعه داشته باشد.

کد مطلب 3037710

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