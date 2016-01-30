پایین بودن توان خرید از عوامل کم اقبالی مردم به کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شنبه شب در آئین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های کتاب از برکات انقلاب اسلامی است، عنوان کرد: دشمنان با دروغ پردازی می خواهند معجزه ای همچون انقلاب اسلامی را کمرنگ نشان دهند.

وی ادامه داد: دشمنان به دروغ تبلیغات می کنند که دین قبل از انقلاب بیشتر مورد توجه بود در حالی که دین قبل از انقلاب در کشور رواج نداشت.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان یکی از اصول مهم انقلاب اسلامی را دینی و فرهنگی بودن آن دانست و افزود: بعد فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بسیار پر رنگ است.

آیت الله نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل کم اقبالی مردم به کتاب، تصریح کرد: یکی از این عوامل پایین بودن توان خرید مردم است و افرادی هستند که قصد خرید کتاب را دارند اما توانایی خرید آن را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید به کتاب یارانه بیشتری اختصاص یابد، اظهار داشت: باید کاری کنیم کتاب با قیمت ارزان تر به دست مردم برسد و در نمایشگاه کتاب هم به این مسئله توجه شود.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه موضوعات کتاب ها باید متناسب با نیاز جامعه باشد، اضافه کرد: کتاب باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد و ناشران باید به این مسئله مهم دقت کنند و سعی کنند کتاب هایی با نگاه و شکل نو که به نیاز مردم پاسخ دهد، بیشتر انتشار یابد.