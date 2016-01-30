بحران دارویی نداریم/ صادرات دارو پس از پسابرجام

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در برنامه «اینجا حوالی فردا» که شامگاه شنبه از شبکه پنج سیما روی آنتن رفت، گفت: صنعت داروسازی کشورمان در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و نیروی انسانی آموزش دیده، علمی و زیرساخت خوبی در این حوزه داریم.

وی افزود: باید با زبان تجارت بین الملل آشنا شویم و به بیرون مرزها نگاه کنیم و صادرات دارویی خود را به کشورهای همسایه داشته باشیم تا به تراز مثبت دارویی برسیم.

دیناروند گفت: اولویت برنامه های وزارت بهداشت و دولت توسعه صادرات است و وزیر بهداشت در مذاکرات خود توسعه صادرات را اولویت قرار داده است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تحریم ها اثر منفی بر صنعت داروسازی داشت ولی خوشبختانه در دولت یازدهم مسیر مستقیمی باز شد و در دو سال اخیر بحران دارویی نداشته ایم.

دیناروند خاطر نشان کرد: توسعه صادرات و حمایت از سرمایه گذاری های جدید برای تولید داروهای با کیفیت در اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است.

وی گفت: ما توان سرمایه گذاری داریم و باید سرمایه گذاری های کلانی در داروسازی داشته باشیم.

دیناروند اظهار داشت: مصوبه ای در جلسه با وزیر بهداشت داشتیم که در صورت ابلاغ، شرکت هایی که صادر کننده دارو هستند اگر داروهای شان در فهرست دارویی کشور نباشد تمامی گواهی های مربوطه را برای فعالیت دریافت نمایند.

وی گفت: داروهایی که در کشور تولید می شود بر اساس نیازهای بیماران و توسعه صادرات در جهت پیشبرد اقتصاد کشور است.