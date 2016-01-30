ورود هیات مخالفان سوری به ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، هیات مخالفان سوری که در کنفرانس ریاض تشکیل شده است برای شرکت در مذاکرات سوریه که تحت نظارت سازمان ملل انجام می شود وارد ژنو شد.

در همین حال اخبار مختلفی در خصوص تعداد اعضای این هیات منتشر شده است. رسانه های غربی از حضور ۱۵ نفر در این هیات خبر داده و اعلام کردند که حدود بیست نماینده دیگر نیز در ژنو حاضر خواهند بود.

در همین حال «لوران فابیوس» وزیرخارجه فرانسه از این اقدام مخالفان سوری استقبال کرد. بنا بر اعلام منابع خبری این هیات روز یکشنبه با «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار خواهد کرد.

لازم به ذکر است که مخالفان سوریه پیش از این از موافقت با اعزام هیئتی از آنها به ژنو برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه خبر داده بودند.

مخالفان سوری بعد از پایان نشست خود در ریاض با صدور بیانیه ای اعلام کردند که هئیت عالی مذاکرات بعد از چهار روز مذاکرات فشرده در پایتخت عربستان تصمیم گرفت هیئتی را برای مشارکت در گفتگوها با سازمان ملل و نه مذاکرات به ژنو اعزام کند.

پیشتر مخالفان سوریه با شرکت در مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه ۹ بهمن در ژنو برگزار شود مخالفت کرده بودند.