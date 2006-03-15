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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۱۵

با اتمام پخش برنامه هاي ويژه مجلس ؛

شعر امروز دوباره به راديو جوان مي آيد

برنامه روزانه " شعر امروز " كه به دليل پخش زنده بحث هاي مربوط به بودجه كل كشور در مجلس شوراي اسلامي قطع شده بود ، از امروز به راديو جوان مي آيد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين برنامه امروز از ساعت 15 با حضور غلامعلي توكلي ( به عنوان شاعر ) و طاهره خونيا ( كارشناس ) از سر گرفته مي شود.

همچنين برنامه هاي روزهاي آينده " شعر امروز " نيز بدين ترتيب است كه 25 اسفند يوسف بينا و 27 اسفند نازنين حصاري  به شعرخواني و صحبت در باب مسائل ادبي خواهند پرداخت .

گوينده اين برنامه ها نرگس اصفهاني  و پروانه بهروز منش ، مجري ناصر قوام پور،  تهيه كننده فيروز سراب  و سردبير برنامه شكرالله اسدي است .  " شعر امروز " هر روز از ساعت 15 تا 30/15 از راديو جوان پخش مي شود .

کد مطلب 303772

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