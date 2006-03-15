شعر امروز دوباره به راديو جوان مي آيد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين برنامه امروز از ساعت 15 با حضور غلامعلي توكلي ( به عنوان شاعر ) و طاهره خونيا ( كارشناس ) از سر گرفته مي شود.

همچنين برنامه هاي روزهاي آينده " شعر امروز " نيز بدين ترتيب است كه 25 اسفند يوسف بينا و 27 اسفند نازنين حصاري به شعرخواني و صحبت در باب مسائل ادبي خواهند پرداخت .

گوينده اين برنامه ها نرگس اصفهاني و پروانه بهروز منش ، مجري ناصر قوام پور، تهيه كننده فيروز سراب و سردبير برنامه شكرالله اسدي است . " شعر امروز " هر روز از ساعت 15 تا 30/15 از راديو جوان پخش مي شود .