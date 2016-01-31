تلاش دشمن تعطیلی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی طالبی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده، با اشاره به آیه ۱۱ سوره رعد که خداوند متعال سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه قوم خودشان بخواهند تغییر ایجاد کنند افزود: اگر اراده مردم در راستای اراده خداوند باشد این معجزه الهی اتفاق می‌افتد که پیروزی انقلاب به رهبری معمار کبیر انقلاب جزو این معجزات است.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک کار عادی نیست بلکه قدرت خداوند پشت سر مردم بود که توانست به پیروزی برسد.

امام‌جمعه قیدار به آغاز جشن‌های دهه فجر اشاره‌ کرده و افزود: باید در کنار ایجاد نشاط در جشن‌ها به فکر شعور نیز باشیم و عملکردهای صورت گرفته را مقایسه کنیم تا مردم بدانند انقلاب به همه ما عزت و آبرو و استقلال داده است.

حجت‌الاسلام طالبی به حضور حداکثری در انتخابات تأکید کرده و گفت: دشمن سرمایه‌گذاری کلانی کرده تا مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی کاهش داده و یا انتخابات را تعطیل کند.

وی مجلس را محل قانون‌گذاری عنوان کرده و افزود: فردی که به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شود باید قانونمند و قانون‌گذار باشد، هرکسی قانون را زیر پا بگذارد نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

افتتاح ۴۹ پروژه بزرگ در دهه فجر

فرماندار خدابنده نیز یکی از ویژگی‌های برگزاری جشن انقلاب را سرود شادمانی بین مردم و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، امام شهیدان و آرمان‌های انقلاب عنوان کرد و گفت: همزمان با دهه فجر ۴۹ پروژه بزرگ در شهرستان خدابنده به بهره‌برداری می‌رسد.

باب الله فتحی افزود: ابتدا باید خودمان آرمان‌های امام و شهدا را مطالعه کرده و نسبت به آگاهی‌رسانی و انتقال اطلاعات به نسل جوان تلاش کنیم.

فتحی دستاوردهای انقلاب اسلامی را مدیون جان‌فشانی های شهدای گران‌قدر و هدایت‌های پیامبرگونه حضرت امام (ره) عنوان کرده و افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای مردم درست تبیین شود.

وی ۲۲ بهمن را نقطه اوج پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرده و افزود: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث خنثی شدن فتنه دشمنان و پیروزی انقلاب در بسیاری از مسائل شده و انقلاب اسلامی را از گردنه‌های سخت نجات داده است.

فرماندار خدابنده پیروزی هسته‌ای ایران را مرهون حمایت و هدایت مقام معظم رهبری و تلاش رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه و مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: کسانی که درک درستی از این بحث ندارند مسئولیت به عهده خودشان است و ما باید قدردان این نعمت بوده و برای تلاشگران این عرصه آرزوی موفقیت کنیم.

فتحی به انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اشاره‌کرده و گفت: اصل و اساس کار ما این است که حضور حداکثری مردم را در پای صندوق‌های رأی را فراهم کنیم.

وی گفت: برگزاری انتخابات کار مشترکی است که با هماهنگی و همدلی شورای نگهبان و هیئت اجرایی انجام می‌شود و شورای نگهبان باید زمینه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را فراهم کند .

فرماندار خدابنده بابیان اینکه داوطلبان اخلاق انتخاباتی را رعایت و از تخریب همدیگر بپرهیزند افزود: برخی نامزدها در این روزها به دنبال تخریب اقدامات دولت هستند که متولیان باید دقت کنند مطالب واقعی و درست اطلاع‌رسانی شود.

فتحی افزود: داوطلبان عملکردها و فعالیت‌های خود را گفته و حق ندارند کارهایی که توسط مسئولین انجام‌گرفته، به نام خود ثبت کنند .