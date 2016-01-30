اعلام هویت عامل حمله تروریستی به مسجد شیعیان در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور عربستان اعلام کرد فردی که عامل حمله تروریستی به مسجد امام رضا (ع) در شرق این کشور بود ۲۲ ساله و «عبدالرحمن عبدالله التویجری» نام دارد.

لازم به ذکر است که این حمله تروریستی با محکومیت شخصیت ها و نهادهای مختلف مواجه گردید. شورای امنیت و سازمان همکاری اسلامی نیز این حمله تروریستی را محکوم کردند.

انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد امام رضا (ع) در الاحساء عربستان که توسط دو تروریست تکفیری انجام شد به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر گردید.

در همین حال منابع سعودی اعلام کردند که گروه تروریستی داعش عامل انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد شیعیان در شهر الاحساء بوده است.