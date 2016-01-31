نمایشگاه عکس بارگاه امام علی(ع) در قم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین نمایشگاه استانی عکسهای محمد خوشرو از بارگاه امام علی(ع) شامگاه شنبه با حضور حجتالاسلام حسین شاهمرادی رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، حجتالاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و جمعی از مسئولان شهری و استانی در نگارخانه شهید آوینی قم برگزار شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: در طول تاریخ همه افرادی که دلداده آستان ولایت بودهاند همواره سعی داشتند که بهترین هنرشان را برای مولی متقیان علی ابن ابیطالب(ع) به خدمت بگیرند.
حجتالاسلام حسین شاهمرادی با اشاره به هنرهای بسیاری که در راستای احداث بارگاه ائمه معصومین(ع) به کار گرفته شده است، افزود: بیش از هزاران سال است که هنرمندان تلاش کردند تا هنرشان را در قالبهای مختلفی از جمله کاشی کاری، منبتکاری، آیینهکاری و هنرهای دیگر نسبت به آستان اهل بیت عصمت و طهارت و از جمله امام علی(ع) عرضه کنند.
وی بیان داشت: محمد خوشرو از عکاسان هنرمند کشور در سال ۸۸ تصمیم گرفت تا زیباییهای حرم مطهر امام علی(ع) را عکاسی کند که وی توانسته در طول این سالیان بیش از ۵ هزار عکس از این حرم و عتبات عالیات ثبت کند و در این راستا کتابهای عکس را نیز منتشر کرده است.
نمایشگاه عکس بارگاه امام علی(ع) در ۲۸ استان
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور بیان داشت: ثبت این تصاویر از بارگاه امام علی(ع) در حقیقت به نمایش گذاشتن هنرهای دیگری از جمله معماری، خطاطی، کاشی کاری و سایر هنرهای از این دست است و به عبارت دیگر انسان با نگاه کردن به این تصاویر هنرهای دیگری را هم میتواند در عین واحد نظاره کند.
حجتالاسلام شاهمرادی بیان داشت: به همت این هنرمند و برخی از نهادها، نمایشگاه عکس بارگاه امام علی(ع) در بیست و هشت استان کشور دایر شده و علاقمندان به ساحت امیرالمؤمنین(ع) تصاویر این حرم مطهر را تماشا کردند که این حرکت میبایست برای سایر هنرمندان نیز الگو و نمونه باشد.
نمایشگاه کتاب در مصلی قم دایر میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی پدید آورد تا این عکاس قمی با هنر خود نگاه مردم شهر مقدس قم را به تصاویری از حرم مطهر امام علی(ع) خیره کند.
حجتالاسلام عباس دانشی، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در طی روزهای اخیر جشنوارههای فرهنگی مختلفی را در عرصههای تئاتر، عکاسی و غیره میزبانی کرده و شاهد تحرک خوبی از سوی هنرمندان استان هستیم.
وی بیان داشت: در آینده نزدیک نیز نمایشگاه کتاب استان در مصلی قم که برای اولین بار بعد از ده سال بازگشایی میشود دایر میشود.
۲۰ سفر به عراق
محمد خوشرو نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سال ۸۸ برای عکاسی بارگاه امام علی(ع) و عتبات عالیات به عراق سفر کردم و در بیست سفری که به این کشور داشتم توانستیم با هماهنگیهایی که صورت گرفت توفیق عکاسی از بارگاه منور را به دست آورم.
این عکاس برجسته کشور، بیان داشت: عکسهای بارگاه امام علی(ع) از خردادماه سال جاری در استانهای مختلف کشور به نمایش گذاشته شد و تا پایان سال نیز در سه استان باقی مانده نمایش داده میشود.
خوشرو با بیان اینکه تاکنون دو کتاب عکس عتبات عالیات را منتشر کردهام، افزود: از آخرین کتابی که منتشر کردهام تا کنون چندین برابر عکسهای آن کتابها را مجدد عکاسی کردم.
وی اضافه کرد: شخصاً به معماری اسلامی علاقه زیادی دارم که بهترین مصادیق آن را میتوان در مساجد و اماکن مقدس و حرمهای اهل بیت(ع) جستجو کرد و به همین خاطر تصمیم گرفتم تا از این اماکن عکاسی کنم.
وی گفت: هر چقدر که بیشتر از این اماکن مقدس عکاسی میشود زوایای ناشناخته و جدیدی پدیدار میشود.
این عکاس برجسته کشور، اظهار داشت: در سالهای اخیر بیش از ۲۰ بار به عتبات عالیات مشرف شدم و توفیق عکاسی از حرمها را پیدا کردم که البته باید به این موضوع اشاره کرد که فرصت و زمان عکاسی در این حرمهای مطهر بسیار اندک و محدود است و به همین دلیل سوژهها را از قبل شناسایی میکردم.
خوشرو با بیان اینکه بازدیدکنندگان از این نمایشگاه میگفتند که ما با تماشای این عکسها زیارت مجددی را تجربه کردیم، اظهار داشت: نوع انتخاب و چینش عکسها بهگونهای است که روایت کننده است و تماشاگر از بیرون حرم صحنههای مختلفی از حرم را به نظاره مینشیند و در انتها نیز از حرم خارج میشود.
این عکاس، ابراز داشت: عکسها در اندازههای بزرگ و بر روی بوم چاپ شده است چرا که تکنیک چاپ بر روی بوم به دلیل عدم انعکاس نور، حس واقعیتری را به بیننده میدهد.
وی اظهار داشت: بعد از عکاسی حرم امام علی(ع) و انتشار کتاب عکس این حرم، از سوی آستان قدس رضوی هم دعوت شدم تا از حرم مطهر امام رضا(ع) عکاسی کنم که ماحصل آن انتشار کتاب عکس «بر آستان رضا(ع)» شد.
خوشرو عنوان کرد: در دهه سوم بهمن سال جاری و همزمان با افتتاح تالار مرکزی شهر قم نمایشگاه عکس عتبات عالیات نیز در این مکان دایر خواهد شد.
این نمایشگاه از ۱۰ تا ۱۵ بهمنماه در نگارخانه شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم واقع در خیابان جمهوری، صبحها از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۱۹ میزبان علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.
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