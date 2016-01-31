خبرگزاری مهر-گروه استان ها: تعدادی از مدیران صنایع خراسان رضوی در میز گردی با هدف واکاوی مشکلات اقتصادی و چگونگی ورود به دوران پسابرجام از تفاوت زاویه دید دولت با صنعت، مالیات های غیر کارشناسی، سیستم بانکی ناکارآمد، بهره وری پائین و عوامل دیگری هم چون قاچاق کالا و یا حمایت از یک صنعت خاص به عنوان موانع و سد راه تولید کنندگان یاد کردند.

با وجود اینکه در طی سال های گذشته تحریم به عنوان یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی نامیده می شود اما تعدادی از مدیران صنایع کشور عقیده دارند که ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی و عقب ماندگی در این حوزه به دلیل بی برنامگی و تحریم های داخلی است.

سایه اندازی سیاست بر اقتصاد

عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان اینکه در رفتار ها و موضع گیری های نابخرادنه برخی افراد غیر سیاسی به صنعت و تجارت ضربه وارد می کند بیان کرد: در این راستا باید به عملکرد وزارت امور خارجه اطمینان کرد و سیاستی در نظر گرفت که منافع و مصالح ملی را در بر گیرد.

حسین متین راد افزود: متاسفانه در پاره ای از اوقات سخنرانی یک فرد تاثیرات بسیاری در آن سوی مرز از خود نشان می دهد که تبعاتش یقه صنعت را می گیرد.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی سیاست بر همه حوزه های اجتماع اثر گذاشته است و لذا در این راستا به یک سیاست واحد در حوزه اقتصاد نیاز داریم.

رئیس هیئت مدیره شرکت کارتن مشهد و مدیرعامل شرکت صنایع پارت کاغذ گفت: مثلا برخی از افراد در خصوص مک دونالد یا فلان کارخانه متعلق به عربستان موضع می گیرند اما در برابرکوکاکولا که سال ها در زندگی ایرانی ریشه دوانیده واکنشی نشان نمی دهند؟

صنعت خودرو سوار بر صنایع دیگر

رئیس هیئت مدیره شرکت کارتن مشهد و مدیرعامل شرکت صنایع پارت کاغذ با بیان اینکه برای شراکت با دولت در حوزه اقتصاد و همچنین رقابت در دنیا نیازمند بستر هایی هم چون بانک، بیمه و تکنولوژی رقابتی هستیم بیان کرد: متاسفانه در هیچ یک از این حوزه ها رقابتی وجود ندارد و لذا نمی توان بدون وجود این بستر با دنیا رقابت کرد.

حسین متین راد اظهار کرد: متاسفانه نگاه ویژه به صنعت خودرو در کشور باعث شده است تا حق دیگر صنایع و تولیدات داخلی تضعیف شود و اینجاست که بحث رقابت به حاشیه رانده می شود.

وی یکی از مهم ترین نکات مهم در برنامه چهارم و پنجم توسعه را بهره وری در کشور دانست و افزود: با مدیریت بهره وری نیازی به سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری طی سال در کشور نیست و به جای ایجاد واحدهای صنعتی جدید باید توان واحدهای صنعتی موجود را افزایش داد و تکنولوژی آن ها را به روز کرد.

وی مشکلات دولت را به دلیل تصمیم های نابخردانه در برخی مقاطع پس از انقلاب دانست و تصریح کرد: در دوران جنگ توزیع پنیر دانمارکی توسط کالابرگ قطع شد، در ابتدا صدای زیادی از معترضان برخاست اما این اقدام باعث شد تا پنیر داخلی بر سر سفره خانواده های ایرانی بیاید لذا در حال حاضر نیز به چنین مدیریت های خردمندانه ای نیاز داریم.

زاویه دید دولت با صنعت نیاز به اصلاح دارد

وی ادامه داد: متاسفانه بین اهداف دراز مدت و نگاه استراتژیک دولت با نگاه جاری مردم زاویه وجود دارد.

وی با بیان اینکه گروه های مرجع می توانند این زاویه را کاهش دهند افزود: همانطور که آیت الله میرزا رضا شیرازی با فتوای شرعی خود توانست مصرف تنباکو را تحریم کند لذا این ظرفیت برای مصرف بسیاری از کالاهای خارجی باید استفاده شود.

مدیریت کمیسیون صنعت و کارآفرینی شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه تفکر استراتژی توسعه اقتصاد و صنعت کشور از ابتدا روشن نبوده و اکنون نیز این نگاه ادامه دارد، افزود: با این اصلاح نگاه باید نسبت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی ها در کشور دقت کرد که کالاهای مصرفی را به کشور نیاورند و در بحث تولید وارد شوند و بخشی از تولیدات را نیز به عنوان صادرات از کشور خارج کنند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی اجازه ورود کالاهای قاچاق بی کیفیت به چرخه بازار و اقتصاد کشورهای خود نمی دهند، گفت: اما در ایران کالای قاچاق را از قاچاقچی می گیرند و دولت دوباره آن را وارد بازار می کنند و این نگاه درآمدی کوتاه مدت همه دولت ها ضربه سنگینی به اقتصاد بلندمدت کشور وارد کرده است.

بستر های اقتصادی نیاز به توسعه دارد

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت قطعه ساز مشهد نیز با اشاره به اینکه برداشته شدن تحریم ها به اقتصاد کشور می تواند کمک بسزایی داشته باشد اما در ابتدا باید زیرساخت های این فرصت را فراهم کنیم، اظهار کرد: یکی از مهم ترین نکات در این خصوص تقویت راه های ارتباطی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی است چرا که ما در منطقه ای ترانزیتی قرار داریم و این مسئله می تواند درآمدزایی بسیاری برای کشور ما داشته باشد.

فرامرز مرادی افزود: در شرایط فعلی سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند به سمت فعالیت های زودبازده از جمله فعالیت های خدماتی در کشور ما روی آورند اما باید آن ها را به سمت تولید به خصوص در صنایع مادر همچون نفت، پتروشیمی و معدن هدایت کنیم چرا که صنایع کوچک را توسط سرمایه گذاران داخلی تولید می شود.

مدیرکل سابق بازرگانی خراسان با تاکید بر تلاش در جهت افزایش صادرات در شرایط فعلی اقتصاد کشور پسابرجامی گفت: از طرف دیگر باید کنترل دقیقی بر تولید محصولات باکیفیت در حوزه صنعت داشته باشیم.

سیستم بانکی ۲۰ سال عقب است

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان نیز بر ضرورت اصلاح سیستم نظام بانکی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور ما ۲۰ سال از دنیا به لحاظ نرم افزاری عقب است و بدون اصلاح این سیستم نمی توانیم مبادلات تجاری با دیگر کشورها را به راحتی انجام دهیم.

رضا حمیدی ادامه داد: نظام بانکی داخلی ما باید به گونه ای باشد که هم سرمایه گذار خارجی و هم سرمایه گذار داخلی به راحتی بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد و در مقابل سود خود را نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته ۸۰۰ شرکت فرش ماشینی در کاشان مجوز فعالیت گرفتند که پس از مدت کوتاهی تعطیل شدند و با این عمل بسیاری از سرمایه های این مملکت به دلیل نبود مدیریت و همچنین سود های بیش از حد انتظار از بین رفت.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی مشهدخاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر فرش ماشینی ایران به پنج قاره دنیا صادر می شود و بیش از صنعت خودرو برای کشور درآمدزایی دارد اما متاسفانه همه توجه مدیران به سمت صنعت خودرو است.

سیستم مالیاتی فلج کننده است

وی سیستم مالیاتی کشور را سیستمی فلج کننده به خصوص برای صنایع دانست و تاکید کرد: تمام فشارهای مالیاتی و افزایش مالیات ها بر روی صنایع است و این مسئله باعث می شود سرمایه گذار خارجی و داخلی جرأت ورود به این حوزه را نداشته باشد اما در مقابل به فرارهای مالیاتی توجهی نمی شود.

در شرایط رکود در تمامی کشورهای دنیا دولتمردان مالیات ها را می بخشند و یا درصد آن را کاهش می دهند اما در کشور ما عکس این اتفاق افتاد و در سال گذشته و امسال که با رشد رکود مواجه بودیم درصد مالیات دو برابر شد رئیس هیئت مدیره شرکت های ریسندگی و چرم مشهد با بیان اینکه بنا برگزارش وزارت دارایی تعداد مالیات گریزان از تعداد مالیات دهندگان بیشتر است گفت: استفاده از ظرفیت سیستم اطلاعاتی کشور به راحتی می تواند بخش عظیمی از سرمایه کشور را از طریق شناسایی مالیات گریزان تامین کند.

وی مالیات معافان را دسته دیگری از گروه های ضربه وارد کننده به اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: این گروه سود بیشتری در قیمت های تمام شده می برند و نرخ های فروش را در بازار کشور بهم ریخته اند و در واقع می توان گفت جنس ایرانی بازار جنس ایرانی را خراب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود در تمامی کشورهای دنیا دولتمردان مالیات ها را می بخشند و یا درصد آن را کاهش می دهند اما در کشور ما عکس این اتفاق افتاد و در سال گذشته و امسال که با رشد رکود مواجه بودیم درصد مالیات دو برابر شد و ضربه سنگینی به صنایع و بخش تولید داخلی وارد آمد.

دانشگاه راه خودش را می رود

وی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته آموزش ها همگام با صنعت و فرآیند اشتغال است، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به وضوح به این نکته اشاره کرده و راه را نشان داده اند که در دانشگاه ها رشته هایی که جامعه به آن نیاز دارد راه اندازی کنید اما متاسفانه مدیران ما در دانشگاه ها به این نکته توجهی ندارند و رشته هایی را در دانشگاه ها اضافه می کنند که برای آن ها تامین درآمد داشته باشد.

وی افزود: این اقدام مصداق بارز خیانت به بخش آموزش کشور و سرمایه و عمر جوانان مملکت است.

تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی است

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور ادامه داد: اشتباه ما در این بود که تصور می کردیم همه مشکلات اقتصادی دولت به تحریم های خارجی برمی گردد اما بیشتر مشکلات ما مربوط به تحریم های داخلی بود که به دست دولتمردان و سودجویان خارجی افتاده است.

رضا حمیدی با اشاره به تبعات منفی اقتصادی در جریان حمله به سفارتخانه عربستان گفت: این اقدام به اقتصاد کشور ما ضربه زیادی وارد کرد چرا که بازار مصرف برخی از شرکت های داخلی کشور عربستان بود.

وی افزود:به عنوان مثال شرکت فرش مشهد بر اثر همین اقدام ۳۳ درصد در صادرات کاهش داشت و از نظر اقتصادی ضرر کرد حال جواب کارگران این شرکت را چه کسی باید بدهد؟

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان ادامه داد: این اقدام حتی به صنعت گردشگری ما هم لطمه وارد کرد چرا که مسافران خاص برخی از هتل های ما را عرب های چند کشور عربی تشکیل می دادند و این اقدام ضرر روزانه دو میلیون دلاری به اقتصاد کشور وارد کرد.

وی افزود: به نظر من این موضوعات را باید ازطریق دیپلماتیک دنبال و سیاستی واحد و مبتنی بر سنجش تاثیرات ان اتخاذ کرد.

تولید با تسهیلات ناعادلانه

وی تصریح کرد: کمبود تسهیلات بانکی باعث می شود صنعتگر داخلی با دریافت وام با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد در برابر صنعتگر ترکیه با بهره وام پنج تا شش درصد توان رقابت نداشته باشد.

وی گفت: ورود سرمایه گذاران خارجی در بازار رقابتی نابرابر با پرداخت بهره بانکی و عوارض گمرکی پایین در واقع تیشه به ریشه تولید کننده داخلی می زند.

وی با اشاره به اینکه کاهش یک سومی ارزش پول ملی و این موضوع که سه برابر قدرت خرید خارجی ها در ایران را افزایش داده است، بیان کرد: در بیشتر خیابان های پررونق فروش شرکت های ترکی به وفور یافت می شود البته نباید از نگاه فرهنگ خرید جنس خارجی هم چشم پوشی کرد.

وی تصریح کرد: کارخانه ها باید در خدمت تولید ملی باشد اما زمانی که وام با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصدی به کارخانه دار داده می شود، جلوی صادرات او گرفته می شود ناچار است تا هزینه های تولید از جمله با اخراج کارگران هزینه های تولید را کاهش دهد و از طرف دیگر با ایجاد گسترده پاساژهای تجاری در شهرها کارگران بیکار و مردم را به سمت فروش اجناس خارجی و به خصوص چینی در این بازارها می کند و پس از آن ادعا می کند که اشتغالزایی داشته اند و این یک فریب است.

کمبود تسهیلات بانکی باعث می شود صنعتگر داخلی با دریافت وام با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصد در برابر صنعتگر ترکیه با بهره وام پنج تا شش درصد توان رقابت نداشته باشد حمیدی با اشاره به اینکه با وجود تحریم ها اما اجناس لوکس در فروشگاه های کشور به راحتی یافت می شود گفت: در این خصوص علاوه بر دولت که نظارت درستی بر بازار ندارد برخی افراد نیز به دلی کم رنگ بودن حس وطن پرستی در این مسیر مقصر هستند.

وی خاطرنشان کرد: رکود در کشور باعث شده است در ماه های نزدیک سال نو که سال های گذشته این ایام زمان فروش بالای کارخانه ها بود اما اکنون انبار کارخانه ها به میزان تولید چند ساله خود در انبارها تولیداتشان انبار شده است و فشار این بخش تنها روی مردم است و مالیات معافان و مالیات گریزان به راحتی فعالیت می کنند.

فساد ربطی به تحریم ندارد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرش مشهد فساد در سیستم اقتصادی کشور را از دیگر مشکلات اقتصادی جامعه دانست و خاطرنشان کرد:‌ فساد ربطی به تحریم ها ندارد و اگر فساد در حوزه اقتصاد حل نشود بسیاری از مشکلات این حوزه نیز حل نخواهد شد.

وی گفت: ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران در حقیقت به نفع آن هاست و بیشتر از آنکه ما مشتاق ورود آن ها باشیم آن ها مشتاق سرمایه گذاری در ایران هستند چرا که بازار ایران ظرفیت عظیمی برای شرایط اقتصادی آن ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نباید به بازار مصرف سرمایه گذاران خارجی تبدیل شویم، افزود: سرمایه گذاران خارجی باید با وجود چند شرط امکان فعالیت اقتصادی در ایران را پیدا کنند.

وی ادامه داد: وارد کردن بالاترین و به روزترین تکنولوژی های روز به ایران و داشتن شریک ایرانی و صادر کردن بیش از ۵۰ درصد تولیدات داخل کشور به خارج باید از شروط این فعالیت اقتصادی در شرایط بسابرجام باشد.

تحریم ها نرخ تکنولوژی را بالا برد

وی با اشاره به اینکه تحریم ها در جلوگیری از تکنولوژی صنعت به کشور نبود و در دوران تحریم صنایع بسیاری از جمله صنعت فرش توانست آخرین تکنولوژی های روز دنیا را وارد کشور کند، تصریح کرد: صنعتگرانی که در این حوزه کوتاهی داشته اند نباید مقصر این کوتاهی خود را تحریم ها بدانند.

وی بر لزوم مدیریت در بحث بهره‌وری اشاره کرد و گفت:‌ ایجاد بهره‌وری در کشور نیازمند امکانات رفاهی، آموزشی، تربیتی و پرورشی است که برای محقق شدن آن باید در یک واحد صنعتی و دیگر بخش های جامعه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اعطای پروانه غیر مدبرانه به صنایع مختلف و جدید برای فعالیت صدمه زیادی به صنایع داخلی وارد می کند، خاطرنشان کرد: اگر سرمایه خارجی نیز در این خصوص مدیریت صحیحی نداشته باشد بدون شک وضعیت اقتصاد ایران بدتر از شرایط فعلی خواهد شد.

تکنولوزی صنایع فرسوده شده است

وی با بیان اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی صنعت در کشور رشد قابل توجهی پیدا کرد، گفت: تکنولوژی صنعت در حال حاضر فرسوده و کهنه شده است و اکنون که کشور دانش صنعت، نیروی کارآمدو آزموده و دانش راهبری و مدیریت و دانش مذاکره با کشورهای پیشرفته را کسب کرده است باید فکری به حال تکنولوژی فرسوده صنعت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه صنعت داخلی از فرصت تحریم ها به خوبی استفاده کرد، گفت: اقتصاد مقاومتی باعث خودکفایی کشور در تولیدات داخلی شد که برای مثال توانستیم طراحی قطعات خودرو را در کشور داشته باشیم.

وی تاکید کرد: صنعت فضا، امید، انگیزه، روحیه، قوانین منطقی و اصولی، تسهیلات ارزان، مالیات منطقی و حمایت صد درصد نیاز دارد تا بتواند اشتغال‌افزایی و رشد داشته باشد.

اقتصاد زیر زمینی بلای جان صنعت

همچنین در ادامه نایب رییس انجمن مدیران صنایع خراسان مشکلات اقتصادی کشور را به کوه یخی در اقیانوسی تشبیه کرد که قله آن تحریم ها است و گفت: بخش های دیگر این کوه یخ آنقدر که لازم است دیده نشد و تحریم ها آنقدرها هم در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی اثرگذار نبود.

صنعت نیازمند فضا، امید، انگیزه، روحیه، قوانین منطقی و اصولی، تسهیلات ارزان، مالیات منطقی و حمایت صد درصد است احمد اثنی عشری با اشاره به فعالیت ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری اقتصاد زیرزمینی در کشور که یک چهارم اقتصاد کشور را تشکیل می دهند و از قانون پرداخت مالیات نیز فرار می کنند، تاکید کرد:‌ ما به میزان کافی قانون خوب، قوی و قابل اجرا در نظام داریم اما مجریان قانونی ما عملکرد ضعیفی دارند.

وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: این قانون در بحث تعیین نرخ مالیات براساس میزان رکود کشور، عضو همکاری بانک ها با تولیدکنندگان و صنعتگران، تسهیلات زیربنایی و تامین اجتماعی و حذف قوانین دست و پاگیر اقتصادی بود که متاسفانه در دولت فعلی توجه کافی به آن نشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت بهسو دولت فعلی را دولت گرانی دانست و افزود: دولت با ورود بی رویه نیروی انسانی و به کارگیری افراد در فضایی غیر از تخصص و مهارت آن ها توان پرداخت دستمزد آن ها را ندارد.

از سرمایه داران داخلی غفلت کردیم

وی با اشاره به اینکه شرایط پساتحریم جایی برای هدایت تولید کالای باارزش افزوده فراهم نخواهد کرد، گفت: متاسفانه این شرایط باعث شده است تا با ذره بین به دنبال سرمایه گذاران خارجی در کشور باشیم و از سرمایه گذار داخلی غفلت کرده ایم.

وی ادامه داد: شرایط پساتحریم فرصت مناسبی است تا ایرانیان خارج کشور که سرمایه ای بیش از هزار میلیارد دلار دارند با فراهم آوردن بستری مناسب شرایط را برای این سرمایه گذاران وطن پرست در کشور ایجاد کرد و این اقدام وابستگی ما را به سرمایه گذاران خارجی نیز کاهش می دهد.

عضو انجمن کارشناسان بهره‌وری ایران با ابراز تاسف از تاثیرگذاری سیاست زدگی بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست زدگی بر تمامی حوزه های زندگی اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت «مرسدس بنز» با شرکت ایران خودرو در ایران گفت: باید در این همکاری لایه های پنهان را هم در نظر داشت و در واقع شرکت خودرو بنز قصد دارد قطعاتی که امکان فروش شان را ندارد از طریق ایران مونتاژ و وارد بازار کند و این اهداف به نفع اقتصاد کشور ما نیست.

مدیریت نادرست عامل توسعه نیافتگی

در ادامه این نشست رئیس و عضو هیئت مدیره و قائم مقام گروه صنعتی کارخانجات پارت لاستیک با بیان اینکه در دوره تحریم و بعد از آن عامل توسعه نیافتگی کشور مدیریت ناصحیح بوده است افزود: از سال ۱۳۶۸ تا پیش از اجرای تحریم ها علیه کشور مدیریت بر مسائل سیاسی، اشتغال و اقتصاد فضایی اتحادگونه را در سرمایه گذاری در کشور داشت اما پس از آن بی توجهی به سیستم مدیریت و توجه به مسایل اشتغال صدمه زیادی بر بدنه کشور وارد کرد.

عبدالله یزدان‌بخش با تاکید وی ادامه داد: پیش از آغاز تحریم ها شاهد مدیریت صحیح بر مسایل تولیدی، اشتغال و بحث گردش مالی و وارد کردن تکنولوژی به کشور هستیم و انسجامی بین صنعت، دولت و رهبری وجود داشت اما به مرور مدیریت ناکارآمد این فضا را تغییر داد.

عضو انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به اینکه در آن دوران مسایل مالیاتی روند روشن و دقیق تری داشت و سالم ترین محل پرداخت مالیات نیز صنعت بود، خاطرنشان کرد: در آن دوران فضایی به وجود آمد که باعث شد برخی از بخش های مالیات دهنده به دلیل مصوبات شرعی از دادن مالیات معاف شوند و این مسئله فشار اصلی را روی صنعت وارد کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه مدیریت نادرست و عدم تفاهم بین مراکز قدرت کشور در حمله به سفارتخانه عربستان ضربه های اقتصادی به کشور وارد آورد، تصریح کرد: درست پس از اتمام این ماجرا، قضیه تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس به وجود می آید که با مدیریت صحیح و منطقی سیاسی و حقوقی به صورت عقلانی قضیه خاتمه می یابد و اگر مدیریت و کنترل در این قضیه رخ نمی داد باید منتظر تبعات منفی آن نیز در بخش های مختلف جامعه می بودیم.

یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: حال باید دید که این مدیریت را چه افراد و چه مراکز قدرتی باید به دست بگیرند تا دوباره شاهد چنین بی تدبیری هایی در کشور نباشیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران و هند با اشاره به اینکه صنایع ایرانی در مقایسه با صنایع چینی حرف اول را می زند، گفت: اما در بسیاری از صنایع ایران از کره، مالزی، ‌ ترکیه عقب است و تنها با مدیریت صحیح می توان این فاصله را پر کرد.

مقالات علمی در عمل حاصلی نداشته است

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این رابطه گفت: اولین قدم برای ورود حجم گسترده سرمایه گذاری ها در کشور و استان خراسان رضوی را تامین زیرساخت ها دانست.

امیر مهدی مرادی اظهار کرد: با سیاستی که در حال حاضر بر همه بخش های کشور حاکم است سرمایه گذاران خارجی نگاه مصرفی به بازار ایران دارند و در این خصوص باید آن ها را در تولید تکنولوژی ها فعال کنیم و تکنولوژی را در کشور توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: مقالات علمی در کشور ما رشد بسیار خوبی داشتند اما متاسفانه این علم تبدیل به عمل نشد و باید بپذیریم که بعد از ۳۷ سال هنوز نتوانسته ایم از مشاوران خوب استفاده کنیم و از گرفتن تصمیم های احساسی خودداری کرده و در مدیریت ها و تصمیم گیری ها بازنگری داشته باشیم.