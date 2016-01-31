پیامک بخشودگی جرایم رانندگی صحت ندارد

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار پیامکی کذب در خصوص بخشودگی جرایم رانندگی به مناسبت ۲۲ بهمن افزود: این پیامک به هیچ عنوان صحت ندارد از سوی دیگر سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۵۱ که قبلا برای دریافت آخرین وضعیت خلافی خودروها فعال بود با راه‌اندازی سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ غیرفعال شده است و دیگر هیچ خدمتی ارائه نمی‌کند.

وی ضمن تاکید بر پیگیری پیامک ارسالی اخیر توسط مراجع ذیربط خاطرنشان کرد: اخبار رسمی در خصوص پلیس راهور تنها از طریق پایگاه اینترنتی www.rahvar۱۲۰.ir منتشر می‌شود و شهروندان برای اطلاع از آخرین خبرها، دستورالعمل‌های صادره و محدودیت‌های ترافیکی می‌توانند به این پایگاه مراجعه کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت آخرین صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود، شماره VIN خودرو خود را به سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ ارسال کنند.

روز گذشته در پیامک هایی در فضای مجازی آمده بود: کسانی که شماره کارت ماشین خود را تا ساعت ۲۴ امشب به ۳۰۰۰۵۱۵۱ بفرستد کلیه جرایم ماشین به مناسبت دهه فجر بخشیده می شود.