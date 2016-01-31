هدف جشنواره مادران و پدران قصه گو خوزستان توجه به فرهنگ عامه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گهستونی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره مادران و پدران قصه گو در سینما هلال اهواز اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که در گویش های محلی مشترکات را با قصه پیدا کرده و دوستی فرهنگ ها را بیش از پیش استحکام ببخشیم.

وی افزود: شاید با پیدا کردن این اشتراکات بتوانیم برای نسل های بعد چیزی به یادگار بگذاریم، یادگاری که میراث شفاهی خوانده می شود.

دبیر دومین جشنواره مادران و پدران قصه گو تصریح کرد: انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان افتخار دارد که دومین جشنواره را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با هدف یادآوری لزوم توجه به فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی برگزار می کند.

گهستونی بیان کرد: در همین راستا و به منظور معرفی میراث شفاهی طی فراخوانی از هم استانی ها دعوت کردیم تا قصه ها و داستان های بومی را با گویش های محلی از مادران و پدران به دبیرخانه انجمن ارسال کنند. در نهایت ۲۳ قصه از مجموع ۱۰۶ قصه به مرحله نهایی راه یافت.

وی عنوان کرد: قصه ها با زبان و گویش های شیرین محلی آمیخته شده و روایت هایی هستند که مادران و پدران از گذشتگان خود شنیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جشنواره پدران و مادران قصه گو ۱۰۶ قصه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری در نهایت ۲۳ قصه به عنوان قصه برتر به مرحله نهایی رسید.

در این دوره از اهواز ۹ قصه گو، از اندیمشک سه قصه گو، خرمشهر با دو قصه گو و حمیدیه، لالی، دزفول، امیدیه، بهبهان، مسجد سلیمان و روستای آسماری هر کدام با یک قصه گو برگزیده شدند.

همچنین در پایان از حفیظ الله ممبینی پژوهشگر ادبیات عامه و فولکولور خوزستان و محمد نوروزی شاعر و داستان نویس تجلیل شد.