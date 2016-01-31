سرنگونی بالگرد شناسایی رژیم سعودی در «مأرب» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک فروند بالگرد شناسایی رژیم سعودی در منطقه «جبل هیلان» واقع در استان مأرب هدف حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفته و سرنگون شد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که طی هفته های اخیر نیز دو بالگرد شناسایی رژیم آل سعود در استان های «حجه» و «صنعا» توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن ساقط شدند.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت علیه مردم بی دفاع یمن در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند.

در همین راستا، مناطق مختلفی از استان صنعا طی چندین مرتبه هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفتند.

در همین حال، منابع عربی از وقوع درگیری های شدید میان تروریست های تکفیری القاعده و ارتش و نیروهای مردمی یمن در مناطقی از استان حجه خبر می دهند.