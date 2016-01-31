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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۷

معاون استاندار گلستان:

جامعه تمایلی به استفاده از کالای کیفیت پایین داخلی ندارد

جامعه تمایلی به استفاده از کالای کیفیت پایین داخلی ندارد

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: جامعه تمایلی به استفاده از کالای کیفیت پایین داخلی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهبود کیفیت کالاهای داخلی را تنها راه جلوگیری استفاده از مصرف کالای خارجی عنوان کرد و گفت: پس از برجام برخی از مشکلات در حوزه قاچاق حل‌شده و مردم تصمیم می‌گیرند از کالای ایرانی یا خارجی استفاده کنند.

وی برداشته شدن تحریم‌ها را عاملی برای رسیدن کالای خارجی بدون واسطه به دست مردم عنوان کرد و ادامه داد: مردم با حق انتخاب بین کالای ایرانی و خارجی کالای باکیفیت را انتخاب می‌کنند.

طهماسبی با تاکید بر این که مردم به کالای بی کیفیت داخلی تمایلی ندارند، به مضرات قاچاق کالا پرداخت و تصریح کرد: نهادینه شدن قانون‌گریزی در جامعه، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های اداری و اجرایی، بالا رفتن آسیب‌پذیری مرزها، ایجاد ناامنی در مناطق مرزی، تشدید مهاجرت به مناطقی مانند استان ما و تقویت گروه‌های مافیایی از مهم‌ترین پیامدهای منفی قاچاق است.

به گفته طهماسبی، برای مبارزه با قاچاق باید آگاه‌سازی را حتی در فضای مجازی و اینترنت داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید بگذاریم گروه‌های تکفیری و تروریستی به‌واسطه کالای قاچاق مرزهای ما را تهدید کنند تا پیامدهای منفی در آستانه انتخابات و دهه فجر نداشته باشیم.

کد مطلب 3037767

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