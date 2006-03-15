ايران بر اجراي تحريم موثرتر اقتصادي رژيم صهيونيستي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نشست كه طي روزهاي 22 و 23 اسفند 1384 و براي بررسي راههاي اجراي موثرتر تحريم عليه اسراييل در دبيرخانه سازمان كنفرانس اسلامي در جده برگزار گرديد، رئيس هيئت ايراني به رياست جلسه انتخاب شد.

رياست هيئت كشورمان طي سخناني در آغاز اين نشست با ارزيابي تحولات دو دهه اخير خاورميانه و وضعيت جاري در فلسطين اظهار داشت: در نتيجه همبستگي و مقاومت خالصانه فرزندان امت اسلامي ، امروز ما شاهد نيل به اهدافي هستيم كه دو دهه قبل برخي تحقق آن را رويا مي پنداشتند. رژيم صهيونيستي در برابر اراده استوار فرزندان غيور مقاومت اسلامي نه تنها مجبور به تخليه بخش اعظم سرزمين هاي لبنان شد، بلكه نيروهاي اشغالگر خود را از غزه نيز خارج ساخته است.

وي با اشاره به تداوم اقدامات توسعه طلبانه و غيرانساني رژيم اشغالگر قدس، بر ضرورت تداوم همبستگي اسلامي در حمايت از آرمان فلسطين تاكيد كرد و خواستار استفاده از كليه ظرفيت هاي جهان اسلام براي تحريم اسراييل شد. در اين راستا وي استفاده از قدرت خريد نزديك به يك و نيم ميليارد مسلمان جهان را مهم ارزيابي نمود.

رئيس هيئت كشورمان با رد استدلال مخالفان اعمال تحريم عليه اسراييل با اشاره به زيانهاي قابل توجه وارد شده به اقتصاد آن رژيم در نتيجه اجراي تحريم ها و نيز يادآوري اقدام متقابل آمريكا در اعمال تحريم عليه كشورهاي اسلامي تحريم كننده اسراييل، آنها را نشان موثر بودن اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اسراييل دانست و خواستار تداوم آن گرديد.

وي همچنين با رد برخي تلاش ها براي عادي سازي روابط با رژيم اشغالگر به بهانه خارج ساختن نيروهايش از نوارغزه، خواستار پايبندي كشورهاي اسلامي به قطعنامه هاي مربوطه كنفرانس هاي اسلامي سران وزراي خارجه شد.

همچنين رياست هيئت ايراني با اشاره به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مبني بر ممنوعيت هرگونه رابطه اقتصادي و فرهنگي با كليه شركتها و موسسات اسراييلي و موسسات ديگري كه بخشي از درآمد آنها در خدمت اهداف اسراييل قرار مي گيرد، تعهد جمهوري اسلام ايران براي كمك به اجراي موثرتر تحريم ها عليه رژيم اشغالگر قدس را مورد تاكيد مجدد قرار داد.

كميسرهاي تحريم اسراييل در دبيرخانه سازمان كنفرانس اسلامي نيز در ابتداي اين نشست ، گزارشي از روند اعمال تحريم اقتصادي كشورهاي اسلامي عليه اسراييل ارائه داد و خواستار اجراي موثرتر آن گرديد.

همچنين هيئت هاي شركت كننده در اين نشست بر ضرورت تداوم حمايت از آرمان فلسطين و اجراي موثرتر تحريم ها تاكيد نموده و توصيه هايي را در اين زمينه به تصويب رساندند.