بخش های خمام، خشکبیجار و مرکزی در شهرستان رشت «سبز» می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که شامگاه شنبه در محل فرمانداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: به رغم تنگناهای اعتباری دولت، خوشبختانه امسال و در دهه فجر ۱۶۷ پروژه در شهرستان رشت به بهره برداری می رسد.

وی افزود: برای راه اندازی این پروژه ها ۲۲۲ میلیارد تومان هزینه صرف شده که در بخش های مختلف شهرستان رشت افتتاح می شوند.

فرماندار رشت ادامه داد: از این تعداد، ۱۳۹ پروژه در بخش دولتی و با اعتبار ۱۳۸ میلیارد تومان و ۲۸ پروژه نیز در بخش خصوصی و با اعتبار ۸۴ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

مهدوی با اشاره به گازرسانی به ۳۵ روستا همزمان با دهه فجر تصریح کرد: با گازرسانی به این روستاها و برخوردار شدن آنها از نعمت گاز طبیعی، بخش های خمام، خشکبیجار و مرکزی در شهرستان رشت به صورت ۱۰۰ درصد به بخش سبز تبدیل می شوند.

وی اعتبار صرف شده برای افتتاح این پروژه های گازرسانی را بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

فرماندار رشت تصریح کرد: با گازرسانی به این بخش ها در شهرستان رشت، قدم بزرگی در راستای شبز شدن کل شهرستان رشت برداشته شده که امیدواریم بتوانیم تا سال ۹۵ این مهم را محقق کنیم.

مهدوی در ادامه به آسفالت راه روستایی ۱۵ روستا با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از برنامه های شاخص در دهه مبارک فجر است که در راستای توسعه زیرساخت های مناطق روستایی انجام شده است.

وی همچنین از بهره برداری از ۲۵۰ واحد مسکونی مسکن مهر با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان و بهره برداری از ۱۲۵ واحد مسکن مددجویان با صرف اعتبار پنج میلیارد تومان در بخش تامین مسکن در شهرستان رشت یاد کرد.

فرماندار رشت با اشاره به افتتاح پنج شرکت تولیدی و طرح توسعه ۴چهار شرکت دیگر همزمان با دهه فجر اعلام کرد: این پروژه ها با هزینه کرد ۳۱ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

افتتاح سه پروژه در بخش توسعه و انتقال نیروی برق و ۷۱ پروژه اصلاح توسعه شبکه توزیع برق با جمع اعتبار ۲۴ میلیارد تومان از دیگر پروژه های این شهرستان است که همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد.