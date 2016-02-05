حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پژوهشگاه علوم انسانی آمادگی خود را برای ورود به موضوع آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها به وزارت کشور اعلام کرده و در حال رایزنی برای ورود به این موضوع هستیم.

وی با اشاره به سابقه پژوهشگاه علوم انسانی در حوزه پژوهش‌های مختلف افزود: این پژوهشگاه توانایی و پتانسیل لازم را برای انجام پژوهش‌های کاربردی از جمله ورود به عرصه آسیب‌های اجتماعی دارد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: ما طی سالهای گذشته چند تفاهم‌نامه با وزارت کشور در خصوص بررسی موضوعات مختلف اجتماعی منعقد کرده‌ایم که برنامه داریم به طور مجدد در حوزه آسیب‌های اجتماعی با این وزارتخانه تفاهم‌نامه‌ای منعقد کنیم.

قبادی خاطرنشان کرد: در پژوهشگاه علوم انسانی برنامه داریم موضوع انطباق پروژه‌ها با نیازها و دغدغه‌های کشور را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و موضوعات و چالش‌های ملی را بررسی و به آنها ورود کنیم.

وی تاکید کرد: این پژوهشگاه برنامه دارد تعاملات پژوهشی خود را با سازمان‌ها و نهادهای مختلف تقویت کند.