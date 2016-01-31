به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پور مطلق اظهار کرد: اعتبار هزینه شده در خصوص این پروژه‌ها ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: با اجرای این پروژه‌ها برای ۲۳۹ نفر اشتغال پایدار ایجاد و جمعیت ۶ هزار و ۵۳۳ خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: از مجموع ۱۴۱ پروژه افتتاحی در حوزه کشاورزی، ۱۲۰ پروژه شامل آب و خاک، امور دام، باغبانی، ترویج، شیلات و صنایع کشاورزی استان بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: خانوار بهره‌بردار از ۱۲۰ پروژه، دو هزار و ۴۲۸ خانوار و تعداد اشتغال پایدار ۲۲۱ نفر است.

ولی پور مطلق ادامه داد: در حوزه تعاون روستایی ۶ پروژه بااعتبار ۲ میلیارد و ۵۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افتتاح که برای ۱۸ نفر اشتغال مستقیم و یک هزار و ۴۸۰ خانوار از مزایای آن برخوردار شدند.

وی عنوان کرد: این پروژه‌ها شامل؛ احداث باسکول ۶۰ تنی در خوسف، بهسازی و زیباسازی جایگاه سکوداران پمپ‌بنزین، جایگاه محوری توزیع بنزین و نفت، بهسازی و نوسازی کارخانه شیر فراز لبن بیرجند و کلنگ زنی کارخانه خوراک دام شهرستان نهبندان است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین در بحث مکانیزاسیون ۱۰ دستگاه تراکتور نیمه سنگین بااعتبار ۵۲۱ میلیون تومان، ۱۳ دستگاه تراکتور متوسط بااعتبار ۴۴۰ میلیون تومان، ۱۳۱ مورد ادوات کشاورزی بااعتبار ۸۹۴ میلیون ریال نیز خریداری شده که جمع اعتبارات هزینه شده در خرید دستگاه‌های کشاورزی ۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان بوده است.

ولی پور مطلق تصریح کرد: بیشترین پروژه‌ها مربوط به واحد آب و خاک با ۸۵ پروژه و در بخش شهرستان‌ها نیز بیشترین پروژه‌ها مربوط به شهرستان فردوس با ۲۶ پروژه است.

وی بیان کرد: بیشترین میزان اشتغال‌زائی مربوط به شهرستان بشرویه با ۷۷ نفر و بیشترین میزان اشتغال‌زایی در واحد اجرایی مربوط به صنایع با ۹۶ نفر است.