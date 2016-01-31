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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۳

ناتو نسبت به حملات دریایی داعش هشدار داد

ناتو نسبت به حملات دریایی داعش هشدار داد

یکی از فرماندهان ناتو با اشاره به گسترش عملیات های داعش نسبت به حملات دریایی این گروه تروریستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ژنرال جانستون» فرمانده نیروی دریایی ناتو با اعلام این مطلب افزود: داعش مدتی است که درصدد تشکیل نیروی دریایی است. به همین منظور بیم آن می رود تا این گروه تروریستی برنامه ای برای حملات دریایی تهیه و تدارک دیده باشد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: گروه داعش بالهای خود را از عراق تا سواحل لیبی باز کرده است و در سواحل لیبی مانند «بندر سرت » شرایط ماجراجویی در دریای مدیترانه برای این گروه و تجمیع سلاح برای حمله به کشتی های باری و مسافربری را فراهم کرده است.

جانستون همچنین گفت: شناورهای پیمان آتلانتیک شمالی نباید به شرق دریای مدیترانه بروند.

این در حالی است که دبیر کل ناتو روز گذشته از اعضای این پیمان به خصوص آلمان درخواست کرد تا توان نظامی خود را در قبال برخورد با تروریسم به ویژه گروه تروریستی داعش افزایش دهند.

کد مطلب 3037826
شقایق لامع زاده

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