اردوغان به دنبال نفوذ ترکیه در آمریکای لاتین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» از روز گذشته سفر خود به آمریکای لاتین را آغاز کرده و بر اساس اعلام قبلی در این سفر قرار است از شیلی، پرو، و اکوادور دیدن به عمل آورد.

هدف اصلی از سفر اردوغان توسعه نفوذ ترکیه در منطقه ای فراتر از مرزهای نفوذ سنتی ترکیه است.

اردوغان اولین رئیس جمهور ترکیه محسوب می شود که به کشورهای پرو و اکوادور سفر می کند و از سال ۱۹۹۵ تا کنون یعنی بعد از «سلیمان دمیرل» هیچ یک از مقامات ترکیه به شیلی سفر نکرده اند. البته اردوغان در سال ۲۰۱۵ به کشورهای کوبا، کلمبیا و مکزیک سفر کرده بود.

خبرگزاری فرانسه در توضیح این سفر می نویسد: تا پیش از این بالکان و خاورمیانه به عنوان مناطقی که ترکیه در آنها نفوذ دارد یاد می شد اما اردوغان در تلاش است تا مرزهای سنتی را شکسته و همپیمانان جدیدی را برای ترکیه دست و پا کند.

در همین رابطه «آرون استین» از اعضای برجسته شورای آتلانتیک در آمریکا می گوید: این سفر بخشی از بلندپروازی های بلندمدت ترکیه برای حضور در آمریکای لاتین است. این حضور هم برای افزایش نفوذ ترکیه در جهان و هم برای دست و پا کردن شرکای تجاری جدید انجام می شود.

بر اساس این گزارش، ترکیه در حالیکه شاهد تنش هایی در روابط خود با روسیه و آمریکاست تلاش می کند تا متحدان جدیدی را برای خود پیدا کند از همین رو سفر اردوغان از این نظر می تواند حائز اهمیت باشد.