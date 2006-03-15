اجراي طرح مفاخر در دانشگاه ها / ايجاد خانه هاي فرهنگ در دانشگاه هاي مرزي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد باقر خرمشاد" صبح امروز در نشست مطبوعاتي افزود: به لحاظ ساختاري، دفتر مطالعات فرهنگي وزارت علوم ساماندهي شده كه مطالعاتي در زمينه استفاده عملي از مطالعات فرهنگي انجام مي دهد. دفتر مطالعات بنيادي نيز در عرصه دانشجويي فعاليت هاي زيادي انجام مي دهد.

وي اظهار داشت: در گذشته فعاليت هاي جمعي دانشجويي با سبقه و غلبه فعاليت هاي سياسي مورد توجه بوده و اكنون با رويه علم محوري از انجمن هاي علمي حمايت بيشتري به عمل مي آيد و فعاليت هاي جمعي را از هرمي به استوانه اي افقي تغيير جهت داده است.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم خاطر نشان كرد: با بررسي هاي صورت گرفته در حال حاضر تنها 10 درصد از دانشجويان به فعاليت هاي جنبي مي پردازند. وزارت علوم با حمايت از هر فعاليت جمعي در دانشگاه ها كانون حمايت هاي خود را انجمن هاي علمي قرار داده است و 400 ميليون تومان را به اين كانون اختصاص مي دهد.

اختصاص 400 ميليون تومان بودجه براي خريد ابزار آلات فرهنگي دانشگاه ها

وي تصريح كرد: همچنين 300 ميليون تومان جهت ابزار فرهنگي در دانشگاه ها و 100 ميليون تومان نيز جهت تهيه همين ابزار توسط خود دانشگاه ها به دانشجويان تعلق مي گيرد.

ايجاد خانه هاي فرهنگ در دانشگاه هاي مرزي

"خرمشاد" با بيان اين كه فعاليت هاي فرهنگي در خوابگاه ها مغفول مانده است افزود: وزارت علوم در راستاي فعال شدن مسائل فرهنگي در خوابگاه ها مبلغ 300 تا 400 ميليون تومان جهت ايجاد خانه هاي فرهنگ به خصوص در خوابگاه دانشگاه هاي مرزي هزينه مي كند.

وي با تأكيد بر اينكه اتصال خانواده هاي دانشجويان با خوابگاه ها و دانشگاه ها سلامت رواني دانشجويان را تضمين مي كند، گفت: وزارت علوم در راستاي فعال كردن طرح اتصال خانواده و خوابگاه، فضاي فرهنگي را در خوابگاه ها فعال مي كند تا از مشكلات روحي رواني دانشجويان كاسته شود.

اجراي طرح مفاخر در دانشگاه ها

معاون فرهنگي وزارت علوم از اجراي طرح مفاخر در دانشگاه ها خبر داد و افزود: بر اساس اين طرح هر دانشكده مزين به تنديس و زندگينامه مفاخر ايراني مربوط به آن رشته مي شود.

وي به ايجاد كانون هاي اجتماعي چون ايرانشناسي در دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: در بسياري از موارد بحث قوميت هاي مختلف به صورتي تصنعي در دانشگاه ها مطرح مي شود كه با راه اندازي كانون هاي ايرانشناسي آگاهي دانشجويان از كشور بيشتر مي شود.

خرمشاد در پاسخ به سئوال خبرنگاران در زمينه خاكسپاري شهدا در دانشگاه ها افزود: براي اين منظور برنامه مدوني صورت نگرفته و با توجه به رابطه عاطفي مردم با شهدا، اين برنامه در هر جايي با استقبال مردم روبه رو مي شود. دانشگاه صنعتي شريف از زمان وزارت دكتر معين قصد خاكسپاري شهدا را داشته كه اكنون اجراي اين آغاز شده است. وزارت علوم در اين خصوص هيچ اجباري ندارد و هر دانشگاهي مي تواند با توجه به استقلالي كه دارد، اين برنامه را اجرا كند.

وي به بحث بهداشت رواني دانشجويان اشاره كرد و گفت: وزارت علوم بر سلامت و بهداشت روان دانشجويان تأكيد دارد.