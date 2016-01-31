محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بین المللی تنیس روی میز جام فجر از روز دوشنبه ۱۲ بهمن به میزبانی خانه تنیس روی میز استان قم واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم آغاز میشود.
وی افزود: این مسابقات طی ۳ روز تا چهارشنبه ۱۴ بهمن برگزار میشود و پینگ پنگ بازان قمی به همراه بازیکنان مطرح تنیس روی میز کشورمان و چند بازیکن خارجی در این مسابقات حاضر هستند.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: پینگ پنگ بازان چینی تیم شهرداری تبریز به همراه بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز کره شمالی از جمله حاضران در این مسابقات خواهند بود.
عموییان بیان داشت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته اعضای تیم ملی تنیس روی میز کشورمان نیز در این مسابقات در قم حضور پیدا میکنند و برگزاری این مسابقات در قم در تاریخ تنیس روی میز قم بی نظیر است.
وی عنوان کرد: فدراسیون تنیس روی میز هر ساله مسابقات بین المللی جام فجر را برگزار میکند اما امسال مسابقات مد نظر فدراسیون در زمان دیگر و در چارچوبی خارج از جام فجر برگزار میشود و مسابقات جام فجر به رقابتهای ۲ روز آینده در قم اطلاق میشود.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: برگزاری این مسابقات در قم و حضور بازیکنان ملی و بین المللی فرصت فوق العادهای برای رشد تنیس روی میز در استان قم است و خوشبختانه آثار و نتایج سرمایهگذاری روی ردههای سنی پایه در حال پدیدار شدن است.
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