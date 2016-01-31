به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید منتخب دانشگاه های سراسر كشور و صاحب نظر در حوزه جنگ نرم، با حضور در نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، ضمن اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله جوادی آملی، با وی دیدار کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار با اشاره به نزدیکی ایام دهه فجر انقلاب اسلامی بیان داشت: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، باید بیش از گذشته جامعه را با ارزش های انقلاب به ویژه ارزش علم و جایگاه حوزه و دانشگاه به عنوان قطب و ستون فرهنگی جامعه آشنا کنیم.

وی اظهار داشت: خدا به وسیله قرآن و ائمه اطهار(ع)، یک خیمه بر پا کرده است که از آن به «بنیان مرصوص» نام برده می شود. نقش دانشمندان و فرهیختگان جامعه که در این خیمه قرار گرفته اند نقش ستون و تکیه گاه است همانگونه که تعبیر امام علی علیه السلام جامعه فرهیخته و توده مردم ستون دین هستند.

وی به نقش فرهیختگان و عالمان در هدایت جامعه به سوی اهداف الهی اشاره کرد و بیان داشت: اساتید دانشگاه ها در حقیقت مفسر کلمات تکوین خداوند هستند و رسالت حقیقی آنها این است که مروج این تفکر وحیانی باشند که انسان با مرگ نمی پوسد بلکه از پوست به در می آید، برای مومن هیچ لذتی بالاتر از لذت مرگ نیست لذا ما مهاجریم و حقیقت انسان مهاجر بودن است و این مسافر به ره توشه نیازمند است.

وی تاکید داشت: جهل علمی و جهالت عملی مرگ حقیقی است لذا باید جامعه را از مرگ معنوی نجات داد و او را به سمت حیات ابدی رهنمون ساخت؛ ما باید خیمه ای بر پا کنیم که هیچ چیز او را از بین نبرد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه خاطرنشان کرد: هنر بسیجیان به ویژه اساتید بسیجی آن است که ستون دین باشند و همه آحاد جامعه را زیر این ستون جمع کنند؛ اگر مردم مانند اول انقلاب دین را حفظ کنند این کشور تا ظهور صاحبش از هر خطری مصون خواهد ماند.

وی به نقش جوانان در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: جوانان امانت های الهی در نزد ما هستند که باید آنها را به درستی پروراند و به آنها آموخت که می توان به گونه ای زندگی کرد که در هنگام مرگ، ائمه اطهار علیهم السلام بر بالین ما حاضر شوند.