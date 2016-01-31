آمریکا به نیروهای ویژه ارتش لیبی آموزش نظامی ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، اخیرا افسران ارتش لیبی و آمریکا جلسه ای غیرعلنی با یکدیگر در خصوص تقویت همکاری های نظامی دوجانبه برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، پس از این نشست مقرر شد فرماندهان و کارشناسان آمریکایی به ارائه آموزش های نظامی به نیروهای ویژه ارتش لیبی مبادرت کنند.

این رسانه عرب زبان در ادامه گزارش خود همچنین اعلام کرد: ارائه آموزش های نظامی به ارتش لیبی توسط فرماندهان آمریکایی در راستای همکاری های نظامی ـ امنیتی محرمانه میان دو طرف انجام می شود.

گفتنی است، در حال حاضر «خلیفه حفتر» فرماندهی ارتش لیبی را بر عهده دارد.