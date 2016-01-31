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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰

برای مقابله با ریزگردها؛

یک میلیون نهال از ایلام به عراق صادر می‌شود

یک میلیون نهال از ایلام به عراق صادر می‌شود

ایلام-مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: به منظور جلوگیری از هجوم ریزگردها، سال آینده، یک میلیون اصله نهال از ایلام به عراق صادر می شود.

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور جنگل‌کاری در مناطق مرزی و جلوگیری از هجوم ریزگردها، سال آینده استان ایلام یک میلیون اصله نهال به عراق صادر می‌کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: امسال چهار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان ایلام اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه توجه به منابع طبیعی و محیط زیست در دولت یازدهم بی‌نظیر بوده است، تصریح کرد: سال گذشته عملیات جنگل‌کاری در پنج هزار و ۳۰۰ هکتار و همچنین طرح‌های آبخیزداری در ۱۲ هکتار از اراضی استان ایلام اجرا شده است.

احمدی با اشاره به تأثیر اجرای طرح‌های آبخیزداری در جلوگیری از بروز سیلاب و روان آب‌ها، گفت: استان ایلام ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون اصله نهال را دارد.

کد مطلب 3037852

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