کتاب «فتاح» چاپ و منتشر شد/برگزاری مراسم رونمایی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: این کتاب خاطرات دکتر«فتاح محمدی» آزاده هم استانی از زندانهای بعثی است که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: این کتاب توسط سرکار خانم میترا رفیعی مسئول واحد مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان گردآوری و تدوین شده است.

اسلامی افزود: این کتاب، در جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری که در مهر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد، در بخش کتابهای تدوینی دفاع مقدس جایزه دوم جشنواره را کسب کرد.

وی اظهار کرد: کتاب فتاح در قطع رقعی و در ۳۵۳ صفحه با تیراژ۲۵۰۰ نسخه توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده است.

سرپرست حوزه هنری استان افزود: مراسم رونمایی این کتاب در ایام دهه فجر با حضور مسئولین کشوری در تهران برگزار خواهد شد.

اسلامی گفت: این کتاب همچنین در نمایشگاه استانی کتاب کهگیلویه و بویراحمد که از ۱۲ تا ۱۹ بهمن در یاسوج برگزار خواهد شد، عرضه می شود.

وی اظهار کرد: کتاب فتاح پس از کتاب پایی که جاماند، دومین کتاب ملی این استان با موضوع خاطرات آزادگان دفاع مقدس است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر می شود.

اسلامی افزود: پیش بینی می شود که این کتاب هم مورد استقبال مخاطبان در سطح ملی و استانی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فتاح» درباره دوران اسارت آزاده دفاع مقدس، دکتر فتاح محمدی است که از ۱۵ سالگی به جبهه های جنگ رفت.

او در ۱۰ کیلومتری بصره به اسارت نیروهای بعثی درآمد و به مدت ۹۹ ماه و ۱۳ روز در اسارت ماند. فتاح در آن سال‌ها عضوی از گروهی مخفی به رهبری مرحوم حاج علی‌اکبر ابوترابی(ره) بود که به فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و ... در میان اسرا می‌پرداخت.