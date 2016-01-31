مسابقات تیراندازی با شعار حمایت از عقاب طلایی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی جایزه بزرگ در بخش سلاح های بادی به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر به میزبانی تهران و در مجموعه تیراندازی آزادی برگزار می شود. این برای نخستین بار در تاریخ تیراندازی کشور است که چنین رقابتهایی با این وسعت و هزینه برگزار می شود و در مجموع ۳۶ میلیون تومان به نفرات برتر رقابتها اهدا می شود.

شعار این مسابقات جایزه بزرگ حمایت از عقاب طلایی در حال انقراض است.

این رقابتها ۲۳ و ۲۴ بهمن از ساعت ۸ الی ۱۷ برگزار می شود. مسابقات در دو بخش تفنگ و تپانچه بانوان و آقایان پیگیری خواهد شد.