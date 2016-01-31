به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه دومین جشنواره مادران و پدران قصه‌گو که شامگاه گذشته دهم بهمن‌ماه در سینما هلال اهواز برگزار شد، مجتبی گهستونی دبیر این جشنواره با بیان اینکه قصه در حال فراموش شدن است، گفت: امروز ورود تکنولوژی به دنیای مدرن باعث کمرنگ شدن قصه‌ها شده است، در حالیکه ما قصه‌های فراوانی را از زبان مادران و مادربزرگ‌های خود و حتی پدران و پدربزرگ‌هایمان شنیده‌ایم و وظیفه داریم این قصه‌ها را حفظ و به نسل بعد منتقل کنیم.

به گفته دبیر و سخنگوی انجمن میراث فرهنگی تاریانا این قصه‌ها انواع مختلف داشته‌اند. بعضی عاشقانه و بعضی حماسی و پهلوانی بوده‌اند. برخی قصه‌ها جنبه اسطوره‌ای داشته و بعضی به روایت‌های مذهبی می‌پرداختند.

گهستونی در ادامه بیان کرد: انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا در دهمین سال فعالیت خود با همکاری اداره کل ارشاد خوزستان به برگزاری دومین جشنواره مادران و پدران قصه‌گو همت کرده؛ چرا که توجه به قصه، توجه به فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی است. ما بسیاری از آموزه‌های خود را از طریق قصه می‌توانیم به نسل بعد منتقل کنیم.

دبیر جشنواره مادران و پدران قصه‌گو، تحکیم قومیت‌ها را از مهمترین رسالت‌های این جشنواره دانست و افزود: قومیت‌های مختلف لُر، عرب، شوشتری، دزفولی و بختیاری در خوزستان زندگی می‌کنند که هر کدام به لهجه و زبان خود قصه می‌گویند، اما پایه و اساس قصه‌ها یکی است و قصه‌ها بهانه‌ای هستند که قومیت‌های مختلف به هم نزدیک شوند و از اشتراکات هم بگویند. به همین خاطر طی فراخوانی از شهرها و روستاهای مختلف استان دعوت کرده‌ایم تا برای حفظ قصه‌ها، مادران و پدران با گویش و زبان خود قصه بگویند و قصه‌هایشان را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی ادامه داد: هیات داوران از میان آثار دریافتی ۲۳ قصه از ۲۳ قصه‌گو را انتخاب کرده که فیلم کامل این قصه‌ها آخر بهمن‌ماه و در دو سانس و در سینما هلال اهواز اکران می‌شود.

همایون قنواتی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد خوزستان نیز به ضرورت گردآوری قصه‌ها اشاره و بیان کرد: وظیفه ما این است که قصه‌ها و حکایت‌ها را گردآوری و به نسل‌های بعد منتقل کنیم. این اتفاق این امکان را برای نویسندگان و سایر هنرمندان در حوزه‌های مختلف سینما و تئاتر به وجود می‌آورد که با دسترسی به قصه‌ها، به خلق آثار بهتری بپردازند.

مدیر کل ارشاد خوزستان با اشاره به اینکه قصه‌ها روش رویارویی با مشکلات زندگی را آموزش می‌دهند، گفت: ما با قصه‌ها و متل‌ها بزرگ شده‌ایم. پدران و پدربزرگ‌های ما نحوه مقابله با مشکلات زندگی را از طریق قصه به ما آموزش داده و علاوه بر آن ذهن خیال‌پردازانه ما را تقویت کرده‌اند. بنابراین قصه‌ها در رشد مادی و معنوی ما نقش مهمی را برعهده داشته‌اند. یکی از وظایف و رسالت‌های ما هم این است که قصه‌ها را گردآوری و به نسل بعد منتقل کنیم.

به گفته قنواتی، قصه‌های قدیمی بدون شناسنامه هستند و مشخص نیست این قصه‌ها را چه کسی گفته و یا چه کسی گردآوری کرده است. این نشان می‌دهد که ادبیات شفاهی ما سینه‌به‌سینه منتقل می‌شده است. به عبارتی مردم در هر دوره قصه‌ها را به روز می‌کرده و با شرایط روزگار خود تطبیق می‌دادند. ما هم باید قصه‌هایمان را به روز کنیم و به حفظ این پشتوانه عظیم فرهنگی بپردازیم.

طاهره گرمسیری یکی از قصه‌گویان پیشکسوت در این برنامه به اجرای قصه‌گویی پرداخت. همچنین پژمان حسینی جهان هنرمند نوجوان یکی از آوازهای محلی بختیاری را به اجرا درآورد.

در دومین جشنواره مادران و پدران قصه‌گو از حفیظ‌الله مُنبینی گردآورنده فرهنگ عامیانه و محمد نوروزی پیشکسوت تئاتر استان خوزستان تقدیر شد.