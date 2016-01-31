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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۳

هزینه مصاحبه علمی جذب اختصاصی قضات ۴۰ هزار تومان اعلام شد

هزینه مصاحبه علمی جذب اختصاصی قضات ۴۰ هزار تومان اعلام شد

معاون قوه قضائیه هزینه مصاحبه علمی جذب اختصاصی داوطلبان تصدی قضاوت را ۴۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش معاونت توسعه منابع انسانی و آموزش و پژوهش قوه قضائیه هزینه ثبت‌نام و شرکت در مصاحبه علمی جذب اختصاصی اعلام شد که بر اساس آن هزینه ثبت‌نام و شرکت در فرآیند فوق ۴۰۰،۰۰۰ ریال (چهل هزار تومان) است.

لازم به ذکر است که صرفاً داوطلبانی که دعوت به مصاحبه می‌شوند باید پیش از موعد مصاحبه، با مراجعه حضوری به شعب بانک ملی ایران، اقدام به واریز مبلغ به شماره‌حساب ۴۱۵۰۱۶۰۹۰۳۰۰۷ و شناسه واریز ۲۶۰۱۶۹۳ به نام موسسه آموزش علمی-کاربردی شهید قدوسی (قوه قضاییه)، نمایند و رسید پرداختی را به همراه کپی آن، در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.

علاوه بر متقاضیان ثبت‌نام در سامانه، متقاضیان تجدید مصاحبه نیز مشمول مفاد این اطلاعیه هستند و پرداخت وجه برای ایشان نیز ضروری است. بدیهی است از مصاحبه داوطلبانی که در روز مصاحبه رسید مذکور را به همراه نداشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3037864

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