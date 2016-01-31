مخالفت مجلس با اولویت بررسی لایحه احکام برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای تغییر دستور صحن علنی و اولویت در بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

پور ابراهیمی به عنوان مخالف تغییر این دستور معتقد بود لایحه ارائه شده از سوی دولت، لایحه احکام کلی است و دولت جزئیات لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است که این امر با روح قانون هماهنگ نیست.

وی خواستار تمدید برنامه پنجم شد تا مجلس بتواند در فرصت مناسب برنامه ششم را تصویب کند. اما موافقان تغییر دستور برای بررسی این لایحه معتقد بودند که منتقدان مجلس به خاطر عدم بررسی لایحه برنامه و بودجه، مجلس را متهم به کم کاری می کنند. لذا باید بررسی این لایحه در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد.

در پایان نمایندگان با ۸۴ رای موافق، ۶۹ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با تغییر دستور صحن علنی جهت بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه مخالفت کردند.