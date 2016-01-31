حریم برج طغرل مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فرشید مصدقی پژوهشگر باستان شناسی تهران با بیان این مطلب گفت: در باره حریم برج طغرل باید به مواردی همچون گمانه‌زنی‌ها و کاوش‌های باستان شناسی در اطراف و چشم انداز منظری آن توجه کامل داشت.

وی این عرصه را مناسب برجی با این عظمت، اهمیت و جایگاه تاریخی و هنری ندانست و تصریح کرد: اگر فضای بیشتری برای این اثر منحصر به فرد در شهرری در نظر گرفته شود می‌توان موزه‌ای از آثار دوران سلجوقی را درمحوطه آن ترتیب داد و آن را در بستر فرهنگی گسترده‌تری دید.

او با بیان اینکه معماری سده‌های اول دوره اسلامی تا قرن ۵ بیشتر وام‌دار سنت معماری دوران ساسانی است تصریح کرد: سنگینی، ستبری، حجم زیاد، سردرهای کوچک و پنجره‌های محدود از ویژگی‌های معماری در دوره سلجوقی است. در نمای کالبدی چنین بناهایی معمولا با راستاهای عمودی، ارتفاع و زاویه‌های متعدد روبرو هستیم.

امیر مصیب رحیم‌زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهر ری نیز در پاسخ به این پرسش که بنای برج آخرین بار چه زمانی مرمت شده است؟ گفت: خوشبختانه بنا سرپاست ولی بهتر است با اختصاص اعتباری برخی از بخش های آن نیز مرمت شوند.

او با اشاره به اختصاص نیافتن بودجه‌ای درسال ۹۴برای مرمت و کاوش به شهر ری افزود: بعد از سال ۸۷ بودجه‌ای برای مرمت برج طغرل اختصاص داده نشده است.

وی تنها بودجه اختصاص داده شده به شهر ری را ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که توسط استانداری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری به عنوان رفاه حال زائران به این اداره ابلاغ شده که آن هم برای ساخت سرویس بهداشتی نزدیک به حرم حضرت شاه عبدالعظیم، بی‌بی‌شهربانو و شیخ کلینی هزینه خواهد شد.

برج طغرل منسوب به طغرل بیگ پادشاه اول سلجوقی است و ارتفاعی حدود ۲۰متر وبا قطر خارجی ۱۵متر دارد. تزیینات و کتیبه هایی به خط کوفی در این برج قرار داشته که در مرمت دوره قاجار از بین رفته است.

این اثر در سال ۱۳۱۰به شماره ۱۴۷در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.