به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A ایتالیا که از روز جمعه در پادووا آغاز شده بود، شنبه شب در حالی به پایان رسید که و نماینده اعزامی ایران به این رقابت ها در شرایط کسب سهمیه المپیک البته بر اساس رنکینگ فعلی جهانی قرار گرفتند. در واقع بر اساس رنکینگ جدید اعلام شده که متاثر از نتایج دیدارهای انفرادی جام جهانی کلاس A ایتالیا است، مجتبی عابدینی با حضور در جمع ۱۴ نفر برتر جهان در موقعیت صد در صد کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ قرار گرفت و بدین ترتیب شانس گرفتن سهمیه دوم المپیک توسط علی پاکدامن فراهم شد.

البته «دو سهمیه المپیکی» عابدینی و پاکدامن بر اساس شرایط فعلی آنها در رنکینگ جهانی مسجل شده است اما آنچه مسلم است اینکه هنوز دو رویداد دیگر از سری رویدادهایی که بر امتیاز و شرایط المپیکی شمشیربازان جهان تاثیرگذار خواهد بود، باقی مانده است و شرط المپیکی شدن صد در صد عابدینی و پاکدامن، تثبیت موقعیت فعلی آنها یا ارتقا آن در دو رویداد باقی مانده است که به ترتیب باعنوان جام جهانی و قهرمانی جهان در ورشو لهستان و سئول کره جنوبی برگزار خواهد شد.

دو سهمیه المپیکی شمشیربازی با شرایط فعلی

با اتمام دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A ایتالیا، مجتبی عابدینی با عملکرد فوق العاده ای که در این رقابت ها داشت موفق شد در میان ۱۹۱ بازیکن شرکت کننده در رده ۶ قرار بگیرد و مهمتر اینکه با صعود به جمع هشت بازیکن برتر این رقابت ها صاحب ۱۴ امتیاز المپیکی شد. بر این اساس و طبق رنکینگ جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی شمشیربازی، عابدینی به جمع ۱۴ نفر نخست رده بندی جهانی صعود کرد و در رده ۱۲ ایستاد.

علی پاکدامن هم که در جام جهانی ایتالیا تا جدول ۹۶ نفره پیش رفت و در نهایت صاحب جایگاه ۸۱ و یک امتیاز المپیکی شد، طبق رده بندی جدید جهانی در رده ۲۹ جهان قرار دارد.

با این شرایط و بر اساس رنکینگ فعلی فدراسیون جهانی شمشیربازی،عابدینی به عنوان یکی از ۱۴ نفر نخست رنکینگ و پاکدامن به عنوان برترین بازیکن آسیایی رنکینگ - خارج از ۱۴ نفر اول - صاحب سهمیه المپیک ریو هستند.

اما و اگرهای تثبیت سهمیه های المپیکی شمشیربازی

به گزارش مهر، اینکه در پایان مسابقات جام جهانی لهستان و قهرمانی جهانی در کره جنوبی که تا پایان امسال به ترتیب در شهرهای ورشو و سئول برگزار می شود، دو سهمیه المپیکی شمشیربازی ایران - که با توجه به شرایط فعلی رنکینگ جهانی قطعی است - محفوظ بماند، به عملکرد عابدینی و پاکدامن و به خصوص عابدینی بستگی دارد.

عابدینی اگرچه در جام جهانی ایتالیا نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن را شکست داد و ۱۴ امتیاز المپیکی به دست آورد و اینگونه جهش فوق العاده در رنکینگ جهانی پیدا کرد اما وی برای اینکه بتواند سهمیه خود از طریق رنکینگ جهانی را قطعی کند باید در رویدادهای آتی به گونه ای عمل کند که جایگاهش در میان ۱۴ نفر برتر جهان را تثبیت بخشیده یا ارتقا دهد در این صورت پاکدامن می تواند به عنوان دومین ایرانی و شمشیرباز برتر آسیا که بالاتر از رقیبان آسیایی خود قرار دارد، سهمیه المپیکی اش را نهایی کند چراکه فاصله پاکدامن با نزدیک ترین رقیب آسیایی اش که یک چینی به نام «سون وی» است، بیشتر از آن است که به راحتی کاهش پیدا کند. پاکدامن در حال حاضر ۶۱ امتیاز دارد در حالیکه این رقیب چینی ۳۶ صاحب تنها ۳۶ امتیاز است.

در هر صورت در حال حاضر با توجه به رنکینگ فعلی سهمیه المپیک عابدینی و پاکدامن قطعی است اما در ورشو لهستان و سئول کره جنوبی هر دو نماینده ایران و به خصوص عابدینی باید آنگونه عمل کنند که در رده بندی جهانی تنزل پیدا نکنند و اینگونه سهمیه شان را صد در صد و نهایی کنند.