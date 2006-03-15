بيست و يكمين شماره ماهنامه "چشم انداز ارتباطات فرهنگي" منتشر شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در بخش گفتگوي اين ماهنامه پنج گفتگو منتشر شده و عناوين آنها عبارتند از: فرهنگ نقش مهمتري در روابط بين ملتها ايفا خواهد كرد/ محمود محمدي عراقي، تأثير تصوف شيعي بر فرهنگهاي گوناگون با تأكيد بر زبان فارسي هويدا مي شود/ نصر الله پور جوادي، شيعيان جهان هم اكنون در موقعيت منحصر به فردي قرار دارند/ محمود تقي زاده داوري و تأثير فرهنگ ايراني - اسلامي بر فرهنگ جنوبي شرق آسيا با محرم عيان مي شود/ محمد ظفر اقبال.

دكتر پور جوادي در بخشي از مصاحبه مي گويد: ارتباط تشيع و تصوف بحث بسيار پيچيده اي است. عده اي اعتقاد دارند كه خود تصوف تحت تأثير تعاليم تشيع و به خصوص امام جعفر صادق(ع) بوده است. اما از سوي ديگر همين كه حركت تشيع و تصوف نهادينه مي شود انتقادهايي نسبت به تصوف صورت مي گيرد و در پاره اي از مقاطع انتقادهايي از سوي شيعيان نسبت به صوفيان صورت مي گيرد و حتي عده اي از شيعيان به مقابله با آراي حلاج بر مي آيند.

در بخش فرهنگ نيز اين مطالب منتشر شده اند: محرم اجراي تصنيف يك نبرد(محرم در هند)، نهضت علمي جبل عامل : فرازي از تاريخ شيعيان لبنان، حضور تاريخي فرهنگ شيعه در چين، محرم عامل پايداري شيعه در جنوب شرقي آسيا، حضور تفكر معنوي - شيعي در فرانسه، نگاهي به شكل گيري جامعه شيعيان تايلند، مراسم عاشورا در بخارا، محرم در اندونزي، قاضي نذرالاسلام و محرم، نگاهي به وضعيت شيعيان در كويت و تأثير پذيري نعيم فراشري از تعاليم اسلامي و شيعي.

در بخش رخداد نيز گزارشهايي از مراسم ماه محرم در كويت، هند، فيليپين، بنگلادش و دارالسلام منتشر شده اند.

اين نشريه به صاحب امتيازي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سردبيري دكتر مهدي سنايي منتشر مي شود.