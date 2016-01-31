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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۵

معاون عمرانی استاندار گلستان:

طرح گردشگری آشوراده در مرحله نهایی قرار دارد

طرح گردشگری آشوراده در مرحله نهایی قرار دارد

گرگان- معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: طرح گردشگری آشوراده مراحل نهایی طراحی را می گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، شامگاه شنبه، در نشست مطبوعاتی گروه خبری ستاد دهه فجر استان گلستان، با اشاره به طرح گردشگری آشوراده گفت: مراحل نهایی طراحی آشوراده انجام‌شده و ارزیابی زیست‌محیطی نیز در حال انجام است.

وی افزود: پیش‌طرح برای رئیس سازمان محیط‌زیست کشور و معاون رئیس‌جمهور ارسال‌شده است.

وی بابیان اینکه استان گلستان مردمی محیط‌زیست دوست و آشنا به محیط‌زیست دارد اظهار کرد: در روستای زیارت تخریب محیط‌زیست روی نداده بلکه تغییر کاربری غیرمجاز اتفاق افتاده است.

مروتی تصریح کرد: یک هزار و ۷۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در روستای زیارت داریم.

وی با بیان این که استان گلستان در ایام دهه فجر یک هزار و ۳۴۶ پروژه افتتاحی دارد، ادامه داد: از این تعداد ۷۳۹ پروژه عمرانی است که ۲۶۱ میلیارد ریال اعتبار دارد و ۶۰۷ طرح اقتصادی نیز بااعتبار ۹۵ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان تصریح کرد: از مجموع پروژه‌های استان عملیات اجرایی ۱۳۰ پروژه نیز آغاز می‌شودطرح گردشگری آشوراده در حال نهایی شدن است.

مروتی تأکید کرد: اعتبار مجموع پروژه‌های دهه فجر ۳۵۶ میلیارد تومان است که یک هزار و ۴۹۱ نفر اشتغال‌زایی نیز ایجاد می‌کند.

 

کد مطلب 3037872

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