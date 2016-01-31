به گزارش خبرنگار مهر، علی خانجانی استاد قصهگویی و یکی از گردآورندگان «فرهنگ قصهشناسی یلدا» در مراسم اختتامیه دومین جشنواره مادران و پدران قصهگو که شامگاه گذشته دهم بهمن ماه در سینما هلال اهواز برگزار شد، از انتشار این مجموعه خبر داد و گفت: «فرهنگ قصهشناسی یلدا» بیش از هشت هزار روایت از سراسر ایران را گردآوری کرده است. ما از هر روایت، ۵۰ فیلد اطلاعاتی استخراج کردهایم که در قالب یک مجموعه ۱۶ جلدی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری منتشر میشود و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
نویسنده «هنر قصهگویی» گفتههای خود را با این پرسش ادامه داد که شاید پرسیده شود در دنیای امروز که بچهها میتوانند وارد فضای قصه شوند و خود کتاب بخوانند و از انواع و اقسام بازیهای رایانهای بهره ببرند، چه نیازی به قصهگویی وجود دارد؛ این در حالی است که در همه کشورهای پیشرفته اروپایی، قصه و قصهگویی جایگاه ویژهای دارد و یکی از مهمترین مقولههایی است که با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی، از تاثیر و اهمیت آن کم نشده است.
خانجانی، قصه را هویت یک کشور دانست و افزود: قصه، تاریخ و تاریخ، هویت یک کشور است. بسیاری از آموزهها از طریق قصه به نسل بعد منتقل میشود و در فرهنگ ایرانیان مسلمان، قصه از قدیم جایگاه ویژهای داشته است.
نویسنده مجموعه «از قصه تا قصهگویی» گفت: در ۶۳ سوره قرآن به قصهگویی پرداخته شده و خداوند خود را در ۱۳ جای کتاب آسمانی مسلمانان، قصهگو معرفی میکند. همه این موارد، اهمیت قصه را از نظر دینی برای ما آشکار میسازد. به لحاظ فرهنگ ملی هم کافی است بگوییم ما شهروندان شهرزادیم؛ همان بانویی که با قصهگویی، حاکم خونریز را آرام کرد و مانع مرگ جوانان بیگناه شد.
وی ادامه داد: هدف از قصهگویی، بیداری است اما پدران و مادران ما در گذشته چه خوب تشخیص دادند که بهتر است زمان خواب برای ما قصه بیداری بگویند و امروز استادان روانشناس به این نتیجه رسیدهاند که بهترین زمان برای ارائه آموزههای مختلف به بچهها، هنگام خواب است. علاوه بر این با قصه میتوان دایره واژگانی بچهها را وسعت داد و از ارزشهای ادبی کشور پاسداری کرد.
به گفته نویسنده کتاب «گل بگو گل بشنو»، قصه آیینه تمامنمای فرهنگ یک مملکت است و نوع نگاه ملتها و ملیتهای مختلف را منعکس میکند. همچنین قصه باعث افزایش ارتباط کلامی بچهها با یکدیگر میشود.
دومین جشنواره «مادران و پدران قصهگو» به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان «تاریانا» و با همکاری اداره کل ارشاد این استان در سینما هلال اهواز به کار خود پایان داد.
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